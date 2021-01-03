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الأحد، 03-01-2021 12:07 م

نصائح هامة لتجنب الإصابة بالاختلال الهرموني

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الوكيل الاخباري - يسعى الكثير من الاشخاص إلى إنقاص أوزانهم وحرق المزيد من الدهون من أجسادهم، لكنهم يواجهون مشكلة رئيسية، خاصة النساء منهم، وهي "الاختلال الهرموني".

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ويحذر الخبراء، بحسب ما أورده موقع "تايمز نيوز ناو"، من أن اتباع نظام غذائي ينطوي على استهلاك محدود من السعرات الحرارية، وهو ما قد يتسبب في فقدان الوزن بسرعة، إذ يمكن أن يؤدي هذا التغيير المفاجئ في الوزن إلى اختلالات هرمونية في الجسم.


ويمكن أن تؤدي الاختلالات الهرمونية في الجسم إلى بعض الاختلالات الوظيفية، وقد تتضمن بعض هذه الاختلالات الوظيفية اضطراب دورة النوم، والقدرة الإنجابية، وتدهور التمثيل الغذائي، ويمكن أن يتطور الأمر إلى الإصابة بالاكتئاب والأرق ومشاكل في الجهاز الهضمي.

 

- نصائح للتخلص من الاختلال الهرموني:
ينصح الخبراء بضرورة اتباع الخطوات التالية عند اتباعك أي نظام غذائي "ريجيم"، والتي يمكن من خلالها إدارة الاختلالات الهرمونية في الجسم بشكل فعال.
وجاءت تلك النصائح على النحو التالي:


- تناول البيض:
يعتبر البيض من الأطعمة الخارقة، هذا بسبب الكم الهائل من الفوائد الصحية التي يمكن أن تقدمها.
كما أن البيض مصدر غني للبروتين، ويمكن أن يلبي متطلبات البروتين الخاصة بك.
علاوة على ذلك، فهو يساعد في خفض السعرات الحرارية بشكل صحي.


- استهلاك أحماض أوميغا 3 الدهنية:
المأكولات البحرية هي مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية. هذه المغذيات ضرورية للجسم حيث يمكنها تحسين صحة العين، وتعزيز الوظيفة الإدراكية، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


- تناول الألياف:
حاول تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي والمساعدة الصحية في إدارة الوزن.


- تجنب السكريات:
لم تكن السكريات أبدًا خيارًا رائعًا للجسم. تم ربط استهلاكه بزيادة الوزن وتطور أمراض مثل السكري والسمنة.
حاول تجنب أو تقييد تناول السكر قدر الإمكان، واستخدم بدائل السكر مثل العسل وستيفيا.
علاوة على ذلك، تجنب الإفراط في تناول السكر في شكل سائل مثل الصودا والمشروبات الغازية والعصائر.

 

- انتبه للكمية:
لم يؤد الإفراط في الأكل أو نقص الأكل إلى أي شيء مفيد، وإذا كنت تبحث عن طرق للتحكم في الوزن بشكل صحي، فاستهلك عدد السعرات الحرارية المناسبة لجسمك.
أيضًا، قم بتضمين الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في نظامك الغذائي وحافظ على رطوبتك.

 

سبوتنيك

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