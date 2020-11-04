نصائح هامة لمنع حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي

الوكيل الاخباري - يعاني كثير من الأشخاص حول العالم من المشاكل الهضمية المزعجة، ومنها النفخة وتجمّع الغازات والإمساك والإسهال وحرقة المعدة وغيرها.

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وللحد من هذه المشاكل المزعجة من الضروري مراعاة بعض القواعد، ومنها:

- اتّباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

- شرب كمية كافية من الماء.

- التأكد من تركيبة الأدوية والمكملات الغذائية قبل تناولها.

- تناول الوجبات في أوقات منتظمة.

- عدم تناول كميات متفاوتة الحجم من الطعام.

- تجنّب الأكل مباشرةً قبل النوم.

- يجب مضغ الطعام ببطء.

وإضافة إلى ذلك، يجب الاستعلام عن تأثير بعض المتمّمات الغذائية حيث يمكن الحديد أن يسبّب الإمساك فيما قد يؤدي المغنيزيوم إلى الإسهال. ولهذا من الأفضل دائماً استشارة الطبيب الاختصاصي قبل تناولها منعاً لحدوث أي أعراض جانبية.

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