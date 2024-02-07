نظام 'مايند' الغذائي.. للوقاية من الزهايمر

الوكيل الإخباري - منذ سنوات قليلة طوّرت الدكتورة مارثا كلير موريس وزملاؤها في المركز الطبي بجامعة راش بشيكاغو، نظام "مايند" الغذائي لوضع خطة وجبات ذات فوائد تعزّز صحة الدماغ، للوقاية من الزهايمر.



ويمزج هذا النظام بين نظامين هما: البحر المتوسط ونظام "داش" النباتي الذي يركّز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقول فقط.

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وبحسب "إفري داي هيلث" وجدت أبحاث أن هذا النظام الهجين يحمي بالفعل من التدهور المعرفي الذي يؤدي إلى الخرف، وأحد أكثر أشكاله شيوعاً هو الزهايمر.



ويركز نظام "مايند" على الخضروات الورقية وعائلة التوت، لإمداد الجسم بأكبر قدر ممكن من مضادات الأكسدة وخاصة الفلافونويد.



وقد وجدت دراسات أن التزود بالمنتجات الغنية بالفلافونويد يفيد العقل بالفعل. وأن تناول التوت الأزرق والفراولة وتوت العليق يمنع الشيخوخة المعرفية لمدة تصل إلى 2.5 سنة.



الحصص الغذائية

يتضمن نظام "مايند" تناول ما لا يقل عن 6 حصص في الاسبوع من الخضروات الورقية، مثل السبانخ، والكرنب، والخس والبروكلي.



وتناول 5 حصص على الأقل في الأسبوع من المكسرات، وحصتين على الأقل في الأسبوع من الفراولة، والتوت الأزرق، والتوت الأسود).



أما البقول، فينبغي تناول ما لا يقل عن 3 حصص في الأسبوع من اللوبيا ذات العين السوداء أو الفاصوليا البيضاء أو الفول.



وبالنسبة للحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان، والأرز البني، والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة والخبز الأسمر، فينبغي تناول ما لا يقل عن 3 حصص في اليوم منها.



ويقتصر البروتين الحيواني على تناول حصة على الأقل أسبوعياً من الأسماك، وحصتين في الأسبوع من صدر الدجاج او الديك الرومي، وما لا يزيد عن 4 حصص في الأسبوع من اللحوم الحمراء قليلة الدهون.



ويستخدم نظام "مايند" زيت الزيتون باعتباره الزيت الأساسي، ويحث على الحد من الحلويات والآيس كريم والجبن، والابتعاد عن الوجبات المقلية والسريعة.

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