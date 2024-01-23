استمرار آلام أسفل الظهر يرتبط بالحساسية للألم

الوكيل الإخباري - حذر باحثون من أن استمرار آلام أسفل الظهر بضعة أشهر قد يقلص فرص الشفاء على المدى الطويل.



وتوصل البحث إلى "أن آلام الظهر يمكن أن تستمر حتى بعد شفاء الإصابة الأولية. وفي هذه الحالات، يرتبط ألم الظهر بفرط حساسية نظام الألم، وليس بإصابة الظهر المستمرة".

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ووفق "هيلث داي"، تتعافى معظم نوبات آلام الظهر، ويستغرق الأمر في معظم الحالات 6 أسابيع تقريباً، ولكن عندما لا يحدث ذلك، فمن المرجح أن يستمر الإزعاج فترة طويلة.



وأجريت الدراسة في جامعة أديلايد الأسترالية، وأشارت إلى أن أكثر من 570 مليون شخص يعانون من آلام الظهر حول العالم.



وراجع الباحثون 95 دراسة، وقارنوا بين آلام أسفل الظهر الحادة (أقل من 6 أسابيع)، وآلام الظهر تحت الحادة (6-12 أسبوعاً)، وآلام أسفل الظهر المستمرة (أكثر من 12 أسبوعاً).



وقالت النتائج: "إذا عانى الشخص من آلام الظهر في معظم الأيام لبضعة أشهر، فهو بحاجة إلى استراتيجية جديدة للتحسن".



وأشار البحث إلى أن العلاجات الجديدة التي تعتمد على تدريب الدماغ والجسم تركز أولاً على فهم أن آلام الظهر المزمنة ليست مشكلة بسيطة، وأنه لا يوجد حل بسيط.



بعد ذلك، يتحول التركيز إلى تقليل حساسية الألم ببطء وزيادة الوظيفة والمشاركة في الأنشطة الهادفة.



وقال فريق البحث: "إن التعافي البطيء أمر مهم حتى يمكن تكثيف الرعاية، مما يقلل من احتمالية استمرار الألم .

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