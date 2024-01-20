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السبت، 20-01-2024 10:57 ص

دراسة: مكملات الفيتامينات المتعددة تحمي الذاكرة من التدهور

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الوكيل الإخباري - توصل تحليل جديد لـ 3 تجارب حديثة إلى أن تناول الفيتامينات المتعددة يومياً يمكن أن يساعد الأشخاص في الحفاظ على صحة أدمغتهم مع تقدمهم في السن.

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وأجريت الدراسة في مستشفى ماساتشوستس العام، بالتعاون مع جامعة كولومبيا، ووجد الباحثون أن فوائد الفيتامينات المتعددة تعود على الذاكرة، ولكن ليس وظيفة الدماغ.


ووفق "هيلث داي"، بينت التجارب، التي شارك فيها 5 آلاف شخص، أن تناول الفيتامينات المتعددة يومياً أبطأ شيخوخة الدماغ، بما يعادل عامين مقارنة بالعلاج الوهمي.


وأظهرت تحليلات الدراسة أن تناول الفيتامينات اليومية، التي تحتوي على أكثر من 20 من المغذيات الدقيقة الأساسية، يساعد على منع فقدان الذاكرة وإبطاء الشيخوخة المعرفية.


ومع ذلك شكك بعض الخبراء في أن يكون الفارق كبيراً بين تناول الفيتامينات المتعددة وبين اتباع نظام غذائي صحي.


وجاء في التعليقات المتشككة أنه "من المؤكد أن من يعانون من نقص الفيتامينات في نظامهم الغذائي يمكن أن يستفيدوا بشكل عام من الفيتامينات المتعددة، وربما من الناحية المعرفية أيضاً، لكن من الصعب أن نقول ما إذا كانت الفيتامينات المتعددة هي السبب في التحسن أو أي شيء آخر".

 

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