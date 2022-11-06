نقص البوتاسيوم يشكل خطراً على صحة القلب

الوكيل الإخباري-قالت مؤسسة القلب الألمانية إن نقص البوتاسيوم يهدد القلب، إذ يؤدي إلى اضطرابات نظم القلب، ما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى موت القلب المفاجىء.

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وأوضحت أن نقصه قد يرجع إلى أسباب بسيطة مثل التعرق الشديد، أو القيء، أو الإسهال، أو تناول أدوية مدرة للبول، أو أسباب خطيرة مثل اضطرابات وظائف الكلى.



وتتمثل أعراضه في التقلصات العضلية، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات سريان الدم، ومشاكل الدورة الدموية، والخدر، والوخز في الذراعين، والساقين، والإرهاق، والصداع، والدوار والغثيان.



وأضافت المؤسسة أن القيم الطبيعية للبوتاسيوم في الجسم تتراوح بين 3.8 و4.8 مليمول/لتر، مشيرة إلى أن البالغ يحتاج إلى البوتاسيوم يومياً بمعدل يبلغ 4000 ملغرام.



وتتمثل مصادره الغذائية في الفواكه مثل الموز، والمشمش، والبرتقال، والكيوي، والأفوكادو، والخضروات مثل البطاطس، والجزر، والفطر، ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات.



وعند النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية بالبوتاسيوم تحت إشراف الطبيب.

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