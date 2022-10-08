السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة: إضاءة 300 منزل الشهر الماضي بكلفة 854 ألف دينار من فلس الريف

الخصاونة يهنئ الأردنيين بذكرى المولد النبوي

شمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان الاجتماعي

خبيرة اقتصاد توضح الأسباب التي تجعل الدولار الأمريكي يزداد قوة

أكبر بورصة عملات رقمية بالعالم تتعرض للسرقة

الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي

شهيدان و11 إصابة بالرصاص الحي بينها خطيرة خلال مواجهات في جنين

التربية توضح حول امتحان التوجيهي للطلبة المعيدين في الدورات القادمة

رهانات رفع الفائدة تهبط بأسعار الذهب عالمياً

بعد انخفاض الذهب .. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في المملكة

السبت، 08-10-2022 09:54 ص

هل يعالج هرمون الحب تلف القلب؟

OIP


الوكيل الإخباري-توصلت دراسة حديثة إلى أن «الأوكسيتوسين» Oxytocin، المعروف بـ«هرمون الحب»، يمكن أن يعالج «القلب المكسور»، بحسب ما نقل تقرير لصحيفة ديلي ميل Daily Mail البريطانية، واكتشف الباحثون في «جامعة ولاية ميشيغان» أن «هرمون الحب» يبدو أيضاً أن لديه القدرة على إصلاح الخلايا في القلب المصاب.

وبحسب «العربية»، ذكرت الدراسة أنه عندما يعاني شخص ما من نوبة قلبية، تموت عضلات القلب - التي تسمح له بالتقلص - بكميات كبيرة. وهي خلايا متخصصة للغاية ولا يمكنها تجديد نفسها، ووجد الباحثون أن «الأوكسيتوسين» يحفز الخلايا الجذعية في الطبقة الخارجية للقلب، والتي تهاجر إلى الطبقة الوسطى وتتحول إلى خلايا عضلة القلب. واختبر الباحثون هذا العلاج حتى الآن في خلايا بشرية وبعض أنواع الأسماك فقط في المختبر. ولكن من المأمول أن يستخدم «هرمون الحب» في يوم من الأيام لتطوير علاج تلف القلب.
 
اضافة اعلان

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أسرع-طريقة-لعلاج-الحزام-الناري-وتجنب-هذه-الأطعمة-فورا

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري

F_106743

آلام المعدة تنذر بالاصابة بالقولون العصبي أم سرطان القولون ؟ .. اليك الفرق

61888673_303

تجنباً للأمراض ابرزها السرطان .. كم عدد المرات التي يستخدم فيها زيت القلي؟

أسباب-وعلاج-قئ-الأطفال-الرضع-1

الرضاعة الطبيعية في خطر .. دراسة تكشف عن مواد بلاستيكية في لبن الأم

dwi-institute-4-6-dealing-with-eating-disorders-768x432

5 مؤشرات على أن حميتك الغذائية خاطئة

سرطان الدماغ

الكشف عن تفاصيل علاج محتمل لسرطان الدماغ

أخبار متعلقة
image (1)

خمسة أطعمة يمكن أن تسبب جلطات دموية خطيرة

تحليل_الكوليسترول

متى يبدأ فحص الكوليسترول؟

56bc31e20c3090cad68086355265331899de47d0

باحثون : اكتشاف فائدة هامة لبذور الكتان هي خفضها للكوليسترول

2021_9_19_18_52_6_634

طبيب روسي ينصح بعدم الإفراط بتناول الأطعمة المفيدة