السبت 29-10-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك (العقبة/7)

تفاصيل تعديل دوام المدارس بالاردن بدءً من يوم غد الأحد

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين

الملك يهنىء رئيس الوزراء العراقي بنيل حكومته ثقة البرلمان

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وماسترخت الهولندية

الأمير رعد يكرم ذوي متبرعين بالقرنيات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الممرضين تحذر الأردنيين من إعلانات دورات غير قانونية

الارصاد : عودة الأمطار والاجواء الباردة الى المملكة في هذا الموعد

نسبة الاقتراع في انتخابات غرف الصناعة نحو 73%

السبت، 29-10-2022 03:50 م

ما تأثير الأرق على القلب؟

635a6f534236044a2a5b3f5f


الوكيل الإخباري-كشف البروفيسور يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب، عضو أكاديمية العلوم الروسية، كيف يؤثر سوء النوم في العديد من أعضاء وأنظمة الجسم وخاصة في القلب والأوعية الدموية.

ويشير الأكاديمي، إلى ضرورة تقدير النوم حق قدره، لأن أهميته لصحة القلب لا تقل عن النشاط البدني المنتظم والتغذية الصحية. ولأن الأرق، ليس حالة الشخص فقط، بل هو خطوة نحو الإصابة بعدد من الأمراض.

اضافة اعلان


ويضيف، قبل كل شيءـ يمكن أن تسبب مشكلات النوم ارتفاع مستوى ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، وعدم انتظام ضربات القلب.


ويقول: "أبرز مظاهر الأرق هي الجلطة الدماغية وطبعا قصور القلب".
ويشير الأكاديمي، إلى أن اسباب سوء النوم هي: فراش غير مريح أو ظروف النوم، ويقول: "يجب ألا تكون غرفة النوم ساخنة".


ويضيف، كما يؤثر في نوعية النوم، التغير المتكرر لمكان النوم والإجهاد والاكتئاب وسوء التغذية. لذلك من أجل النوم الجيد، يجب الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت دائما حتى في أيام العطل.


ويقول: "بالطبع الشعور بالألم لا يسمح بنوم جيد".

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
61f7e1f84c59b74d45427293

4 عناصر تتواجد في الحمّام يمكن أن تؤدي إلى التهابات وأمراض سيئة

20221028_101033-660x330

تجربة هامة ترشد من لديهم مقدمات السكري نحو تفاديه

127-115402-self-charging-pacemakers-heartbeats-powered_700x400

جهاز لتنظيم ضربات القلب بلا بطارية

2022102722332876UY

دهون أوميغا 3 تحسن ذكاء الخُدج

عطور-الشعر

خبراء يحذرون من وضع العطر على الشعر

طريقة_طحن_القرفة

ما أهمية القرفة في الوقاية من الامراض المزمنة ؟

أخبار متعلقة
علامات-لتحذيرك-من-سرطان-البنكرياس-لا-تتجاهلها

علامات تحذيرية لسرطان البنكرياس.. لا تتجاهلها

111

علاج جديد يقلل خطر الكوابيس أثناء النوم

195122

دراسة تقدم أقوى دليل حتى الآن على علاقة ضغط الدم بالخرف

452704

نصيحة للحصول على نوم كاف ومريح

2022102396974637

فقدان الطول مع التقدم في العمر تدل على هشاشة العظام

هشاشة-العظام

في اليوم العالمي لهشاشة العظام .. 5 عادات يومية تزيد من احتمالية الاصابة