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الثلاثاء، 11-10-2022 04:22 م

متى يبدأ فحص الكولسترول؟

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الوكيل الإخباري-الكولسترول مادة شمعية يستخدمها الجسم في بناء الخلايا وإنتاج الفيتامينات والهرمونات، لكن زيادته في الجسم قد تسبب مشاكل للقلب والشرايين.

وهناك نوعان من الكولسترول أحدهما ضار والآخر حميد يساعد على عدم تراكم النوع الضار على جدران الشرايين والأوعية الدموية.

والتوصية العامة لفحص الكولسترول هي مرة كل 5 سنوات بداية من العشرينات من العمر، إلا إذا أظهرت النتائج ما يستدعي أن يوصي الطبيب بزيادة وتيرة الفحص، ليصبح مرة أو مرتين كل عام، أو كانت هناك عوامل صحية أو وراثية أخرى.

وإذا كان مستوى الكولسترول مرتفعاً يمكنك خفضه بواسطة التمارين والنظام الغذائي.

ولخفض الكولسترول، يوصي مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بالولايات المتحدة بالحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو المتحولة مثل الدهون الحيوانية، وكذلك الحد من السكر، والملح.

وتتصمن توصيات التغذية التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والدهون غير المشبعة، مثل الأفوكادو والمكسرات.

كما ينبغي الحصول على ساعتين ونصف على الأقل من التمارين المعتدلة أسبوعياً، مثل: ركوب الدراجات أو المشي السريع.

ويساعد تجنب التدخين على تفادي انعكاسات زيادة الكولسترول مثل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبشكل عام يعتبر كبار السن من الرجال أكثر تعرضاً لمخاطر زيادة الكولسترول من النساء.

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