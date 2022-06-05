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الأحد، 05-06-2022 01:41 م

نقص الحديد يسبب فقر للدم.. الاعراض والاسباب

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الوكيل الإخباري - يعد الحديد من العناصر الأساسية للجسم، كونه يعزز تكوين الهيموجلوبين والميوجلوبين، ويدعم الجهاز المناعي والوظيفة الإدراكية الطبيعية.

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كما يلعب الحديد دورا مهما في دعم النمو لدى الأطفال والمراهقين، ونقص الحديد هو حالة تتميز بانخفاض مستوى هذا المعدن في الجسم، والتي، إذا لم يتم شفاؤها، تؤدي إلى حالة سريرية تسمى فقر الدم.

 

ما هي أنواع فقر الدم؟

ويعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أكثر أنواع فقر الدم شيوعا. وهناك أنواع أخرى، مثل فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 وفقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك.


ويحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عندما لا يكون الجسم قادرا على تلبية إنتاج الهيموجلوبين الصحيح، وهو أمر محوري لضمان أنسجة وخلايا الجسم.

 

وهناك عدة أعراض وعلامات لنقص الحديد، حيث تقول مؤسسة "مايو كلينك" إن التعب الشديد هو علامة رئيسية لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد في بداياته.

 

 ما هي أعراض فقر الدم؟
-الضعف.
- الجلد الشاحب.
- ألم في الصدر، وسرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس.
- صداع أو دوار أو دوخة.
- برودة اليدين والقدمين.
- التهاب أو وجع اللسان.
- الأظافر الهشة.
- اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية، مثل الثلج أو الأوساخ أو النشا.
-ضعف الشهية خاصة عند الرضع والأطفال المصابين بفقر الدم بسبب نقص الحديد.

 

وفقر الدم يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم، ونتيجة لذلك، من الشائع الشعور بالبرد وأعراض التعب أو الضعف.

 

وإذا لم يتم علاج فقر الدم، فقد يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب أو تضخم القلب أو قصور القلب، كما يكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والاكتئاب.

 

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية فإنه إذا أظهر فحص الدم أن عدد خلايا الدم الحمراء لديك منخفض، فيوصى باستخدام أقراص الحديد لتعويض الحديد المفقود من جسمك، وهذا سيتطلب فترة علاج تمتد ستة أشهر تقريبا.


وتضيف الهيئة: "شرب عصير البرتقال بعد تناول قرص قد يساعد جسمك على امتصاص الحديد".

 

العين الإخبارية 

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