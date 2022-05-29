الوكيل الإخباري - طبيعة المرأة وتكوينها الأنثوي، بالإضافة إلى عاداتها الصحية وطبيعة حياتها، يعرضها ويرفع خطر إصابتها ببعض الأمراض أكثر من الرجال، في حال لم تولي صحتها العناية الكاملة.





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ومن أكثر الأمراض شيوعاً لدى النساء مرض فقر الدم، أو ما يسمى بالأنيميا، وهو مرض يدل على قلة عدد كريات الدم الحمراء في الدم التي تنقل الأكسجين في الدم، وفقر الدم مرض يحدث تحديداً بسبب نقص معدن الحديد في الدم.



لماذا تصاب النساء بفقر الدم



عدد من الأسباب وراء إصابة النساء بمرض فقر الدم، وهي:

1- الحمل يمكن أن يسبب فقر الدم للنساء في حال لم تتناول مكملات غذائية تدعم صحتها.

2- تفقد غالبية النساء خلال الولادة كميات كبيرة من الدم، وفي حال لم تتناول أطعمة صحية تعوض النقص، فستصاب بفقر الدم.

3- النساء هن الأكثر إتباعاً للأنظمة الغذائية بهدف خسارة الوزن، الأمر الذي قد يعرضهن لسوء التغذية، مما يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.

4- إفراط النساء في تناول المسكنات الطبية يؤثر على امتصاص الحديد لديهن.

أعراض فقر الدم لدى النساء





عادة ما تكون الأعراض بسيطة ثم تتطور كلما زاد نقص الحديد في الدم، لذلك عليكِ عزيزتي الإنتباه لهذه الأعراض:

1- الشعور المتكرر بالإرهاق، وفقدان الطاقة.

2- الصداع والشعور بالدوار أو الدوخة بشكل متكرر.

3- شحوب البشرة والجلد.

4- الإصابة بألم الصدر وضيق التنفس.

5- تسارع في ضربات القلب.

6- الإصابة ببرودة اليدين والقدمين

7- حدوث التهاب أو ألم في اللسان.

9- هشاشة الأظافر.

10- ضعف في الشهية، واشتهاء مواد غريبة مثل الثلج والتراب.

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