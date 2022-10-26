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الأربعاء، 26-10-2022 09:19 ص

نقص فيتامين "د" يرتبط بمخاطر الوفاة المبكرة

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الوكيل الإخباري-وجدت دراسة أسترالية حديثة علاقة سببية بين نقص فيتامين "د" والوفيات، ودعت نتائجها إلى استراتيجية للصحة العامة تحافظ على مستويات صحية من هذا الفيتامين.

وأجريت الدراسة استناداً إلى بيانات أكثر من 300 ألف شخص مسجلة في البنك الحيوي البريطاني، وقام الباحثون بتقييم قياسات لفيتامين "د" والبيانات الجينية الأخرى، وتحليل البيانات الخاصة بالوفيات على مدى 14 عاماً من فترة المتابعة.

وبحسب موقع "إنترنال ميديسن"، وجد فريق البحث أن تقديرات نقص الفيتامين تتراوح بين 5% و50% من السكان، وأن ملاحظتهم البحثية تؤكد احتمالية حدوث تأثير ملحوظ على الوفاة المبكرة والحاجة المستمرة لبذل الجهود للقضاء على نقص فيتامين "د".

ويمكن الحصول على الفيتامين عن طريق التعرض المباشر لأشعة الشمس وليس من وراء زجاج، كما يتوفر الفيتامين في أسماك السردين والسلمون والبيض والحليب والفطر (المشروم)، إلى جانب المكملات.

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