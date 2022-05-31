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الثلاثاء، 31-05-2022 03:51 م

نقص فيتامين محدد يسبب تلفا في الدماغ لا رجعة فيه

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الوكيل الإخباري-أعلن الطبيب التركي كايا كاموران، أخصائي أمراض الباطنية، أن نقص فيتامين В12 يمكن أن يؤدي إلى حدوث تلف في الجهاز العصبي و الدماغ لا رجعة فيها.

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ويشير الطبيب، إلى أن فيتامين В12 يحمي النسيج العصبي ويدعم وظائف الدماغ، ويضمن إنتاج خلايا الدم الحمراء. وأن الجسم غير قادر على إنتاج هذا الفيتامين. وأفضل مصادره هي أطعمة مصدرها حيواني.

 

ويضيف، فيتامين В12 ضروري جدا لعمل منظومة المناعة. بالإضافة إلى أنه يضمن عمل الجهاز العصبي بصورة صحيحة، وإنتاج الخلايا واستعادتها وإطالة عمرها، ويمنع الإصابة بفقر الدم ويقوي الذاكرة.


ويقول، "يسبب نقص هذا الفيتامين في الجسم، اضطراب عملية الامتصاص وسوء التغذية ومشكلات في الجهاز الهضمي. لذلك يجب على كل شخص تناول أطعمة تحتوي على هذا الفيتامين. وأهم مصادر فيتامين В12 هي الكبد والطحال والكلى وسمك السلمون المرقط وسمك التونة والحليب والجبنة والزبادي والبيض".


ويضيف، يمكن أن لا يلاحظ الشخص ولا يشعر بنقص هذا الفيتامين، إلا بعد أن يتفاقم نقصه. ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين В12 إلى الاكتئاب والبارانويا والهلوسة وفقدان الذاكرة وحاسة الشم والتذوق وسلس البول.


ويقول، "يمكن أن تظهر أعراض نقص فيتامين В12 تدريجيا وتشتد مع مرور الوقت. ومن بين هذه الأعراضن النسيان، والخفقان والضعف، واضطراب المزاج وعدم التركيز والقشعريرة والتعب وتنمل الأطراف (الذراعين واليدين والقدمين) وتضخم اللسان وتقرحات في تجويف الفم وجفاف الجلد وتساقط الشعر وفقدان الوزن.

 

فإذا لم يعالج نقص فيتامين В12، فقد يؤدي إلى مشكلات عصبية خطيرة لا رجعة فيها وكذلك أمراض الدم".


ولكي نعوض نقص فيتامين В12 يجب قبل كل شيء تحديد أسبابه. والطبيب هو الذي يحدد الجرعة المطلوبة منه استنادا إلى نتائج تحليل الدم.

 

روسيا اليوم

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