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الثلاثاء، 26-12-2023 03:24 م

نقص هذه الفيتامينات يسقط الشعر

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الوكيل الإخباري - عرضت صحيفة تايمز أوف إنديا، قائمة بعض الفيتامينات المفيدة لحماية الشعر.

فيتامين D

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يؤدي نقصه إلى هشاشة الشعر وتكسره، وتساقطه وترققه بشكل مفرط، إلى جانب دوره في ظهور الشيب. 
ويوجد فيتامين د، خاصة في الأسماك الدهنية، وصفار البيض، ومنتجات الألبان، إلى جانب أشعة الشمس. 

 

فيتامين A

يؤدي نقصه إلى ترقق الشعر وتساقطه ونشوء قشرة الرأس بكمية كبيرة. وينصح الخبراء بتناول كبسولاته، والخضر الغنية به مثل البطاطا الحلوة، والجزر، والفلفل الأخضر، والخضروات الورقية الداكنة. 


فيتامين E

يتسبب نقصه في تقصف خصلات الشعر التالفة، إلى جانب اضطرابات المناعة الذاتية، مثل الثعلبة البقعية، ويتوفر خاصة في بذور عباد الشمس، والسبانخ، واللوز، والأفوكادو.


فيتامين C

سبب غيابه جفاف الشعر، وتساقطه، وبطء نموه، وهشاشته. ومن أبرز مصادره البروكلي، والفلفل، والحمضيات، والفراولة.


حمض الفوليك أو فيتامين B9

يؤثر غيابه على انقسام الخلايا لإنتاج شعر جديد، ويؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفرط. ومن أهم مصادره الخضروات الورقية الخضراء، والحمضيات، والعدس، والفاصوليا.

 

الحديد

يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر، وتوقف نموه وترققه، ومن أهم مصادره العدس، والسبانخ، والفاصوليا، واللحوم الحمراء، والحبوب المدعمة.

 

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