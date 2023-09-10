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الأحد، 10-09-2023 08:06 ص

هام للأطفال وكبار السن .. ما ‫أعراض ارتجاج المخ؟

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الوكيل الاخباري - قالت مؤسسة الدماغ الألمانية، إن الأطفال ‫الصغار كثيرا ما يسقطون على رؤوسهم أثناء اللعب، مما يعرضهم لخطر ‫الإصابة بارتجاج المخ، الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى الشلل، أو ‫الموت.

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وأضافت المؤسسة أن كبار السن يندرجون -أيضا- ضمن الفئة الأكثر عرضة ‫للإصابة بارتجاج المخ؛ نظرا لارتفاع خطر تعرضهم للسقوط، بسبب ارتباكهم في المشي، وبسبب عدم التوازن الناتج عن الشيخوخة.


‫وبالإضافة إلى ذلك، فإن أدوية منع تخثر الدم، التي غالبا ما يتناولها ‫كبار السن، ترفع خطر حدوث نزيف دماغي عند السقوط على الرأس.


‫‫اعراض ارتجاج المخ


‫وتتمثل أعراض الإصابة بارتجاج المخ في:


الصداع الشديد.
الغثيان.
الدوار.


القيء.
التشوش الذهني.
فقدان الوعي.


التشنجات.
اضطرابات الرؤية أو ‫الكلام أو الشم.


‫ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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