هام للأطفال وكبار السن .. ما ‫أعراض ارتجاج المخ؟

الوكيل الاخباري - قالت مؤسسة الدماغ الألمانية، إن الأطفال ‫الصغار كثيرا ما يسقطون على رؤوسهم أثناء اللعب، مما يعرضهم لخطر ‫الإصابة بارتجاج المخ، الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى الشلل، أو ‫الموت.

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وأضافت المؤسسة أن كبار السن يندرجون -أيضا- ضمن الفئة الأكثر عرضة ‫للإصابة بارتجاج المخ؛ نظرا لارتفاع خطر تعرضهم للسقوط، بسبب ارتباكهم في المشي، وبسبب عدم التوازن الناتج عن الشيخوخة.



‫وبالإضافة إلى ذلك، فإن أدوية منع تخثر الدم، التي غالبا ما يتناولها ‫كبار السن، ترفع خطر حدوث نزيف دماغي عند السقوط على الرأس.



‫‫اعراض ارتجاج المخ



‫وتتمثل أعراض الإصابة بارتجاج المخ في:



الصداع الشديد.

الغثيان.

الدوار.



القيء.

التشوش الذهني.

فقدان الوعي.



التشنجات.

اضطرابات الرؤية أو ‫الكلام أو الشم.



‫ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب.

الجزيرة