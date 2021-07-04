هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الملصقات الغذائية عن طريق الخطأ

الوكيل الإخباري - هل تناولت، ذات مرة، الملصقات الغذائية المصنوعة من الورق المصقول أو البلاستيك أو غيرهما، عن طريق الخطأ؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلا داعى للقلق، فإن جامعة سبون تطمئنك بأن تناول هذا الملصق عن طريق الخطأ لن يودي بحياتك، أو يصيبك بالمرض.

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لكن، ماذا سيحدث للملصق بمجرد دخوله جسمك؟ من المحتمل أن يمر ببساطة عبر الجهاز الهضمي ويخرج بالطريقة المعتادة، كما قالت طبيبة غرفة الطوارئ، إيرين تيان: "تناول شيء مثل الورق، وهو ليس حاداً أو ساماً أو كاوياً، من غير المرجح أن يسبب مشكلة طبية".



جدير بالذكر أنه يتم إنتاج تلك الملصقات الغذائية بطريقة آمنة غير صالحة للأكل، إلا أنه قبل عدة سنوات انتشرت بعض شائعات على الإنترنت تفيد بأن ملصقات الفواكه والخضراوات تعد مواد قابلة للأكل، الأمر الذي يدعو إلى عدم وجود أي ضرورة لإزالتها قبل استهلاك الفاكهة أو الخضار.



ويعود أساس هذه الشائعات إلى تصريح، أصدرته هيئة الغذاء والدواء الأميركية، مفاده أن هذه الملصقات آمنةً إذا تم تناولها، لكن ما معنى هذا التصريح؟ وهل يمكن ترجمته إلى أن الملصقات مواد قابلة للأكل؟



أما تصريح هيئة الغذاء والدواء الأميركية المتعلق بالملصقات، فهو يستند إلى تصنيف الهيئة لها على أنها مواد مضافة إلى الأغذية إضافةً غير مباشرة، أي أنها تصبح جزءاً من المنتج الغذائي، خلال مراحل التصنيع الأخيرة المتمثلة في التعبئة والتغليف، بمعنى أنها خاضعة للقواعد الخاصة بالمواد الملامسة للأغذية، ولا بد من التنبيه إلى أن هذه القواعد مبهمة وغير مفصلة تفصيلاً دقيقاً، فتصنيع الملصقات يقوم به عدد كبير من الشركات التي تستخدم أنواعاً مختلفة من الورق والصمغ، وهي مواد بطبيعتها غير قابلة للأكل.



وخلاصة الحديث أنه رغم أن الملصقات الموجودة على الفواكه والخضراوات مواد آمنة، واستهلاكها بشكل عرضي وبكميات بسيطة لا يتسبب بمشاكل صحية خطيرة، فإنها غير قابلة للأكل، وتجب إزالتها عن الفواكه والخضراوات والتخلص منها.



وفي النهاية، يجب عدم القلق نهائياً إذا ابتلعت بعض الملصقات عن طريق الخطأ، لكن من الأفضل أن تستمتع بتفاحك أكثر إذا قمت بنزع الملصق أولاً.

المصدر - زهرة الخليج