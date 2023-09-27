هذه التمارين تحافظ على حيوية الدماغ بعد الثمانين

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن الجمع بين تمارين الأيروبيك وتمارين التدريب على القوة يحسن الأداء في الاختبارات المعرفية لمن تخطوا سن 80 عاماً، مقارنة بمن يمارسون الأيروبيك فقط أو نمط حياتهم قليل الحركة.



وأجريت الدراسة بالتعاون بين عدة معاهد وهيئات بحثية في جامعات فلوريدا، وميامي، وأريزونا، وألاباما.. وقيّم الباحثون 184 شخصاً يتمتعون بصحة معرفية جيدة، وأعمارهم بين 85 و95 عاماً.

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ووفق "مديكال إكسبريس"، أبلغ كل مشارك عن عاداته الرياضية، وخضع لمجموعة شاملة من الاختبارات النفسية العصبية التي تم تصميمها لتقييم أبعاد مختلفة للوظيفة الإدراكية.

وقال الباحثون: "وجدنا أن الذين دمجوا تمارين الأيروبيك، مثل السباحة وركوب الدراجات، وتمارين القوة مثل رفع الأثقال في روتينهم، بغض النظر عن شدتها ومدتها، كانوا أفضل معرفياً".



وأوضحت النتائج: "كان لديهم خفة حركة ذهنية أفضل، وتفكير أسرع وقدرة أكبر على تغيير تفكيرهم أو تكييفه".



وباستخدام أداة فحص معرفي تسمى "تقييم مونتريال المعرفي" والتي توفر رؤية متوازنة للعديد من جوانب الإدراك، وجد البحث أن الذين لم يشاركوا في أي تمرين بدني سجلوا نتائج أقل ممن مارسوا تدريبات القلب والقوة.

وكان هذا الاختلاف طفيفاً، ولكنه مهم، حتى عند التحكم في عوامل أخرى مثل التعليم ومدى ممارسة الأشخاص.



إضافة إلى ذلك، كان أداء المجموعة التي قامت بكلا النوعين من التمارين أفضل في أنشطة معرفية محددة، مثل: تشفير الرموز، بما يتجاوز نتائج الفحص فقط.



وقال الباحثون: "توفر النتائج التي توصلنا إليها قاعدة أدلة لمقدمي الرعاية الصحية للنظر في التوصية بنظام مختلط من التمارين الهوائية وتمارين القوة، كجزء من خطط العافية والوقاية من الاضطرابات المعرفية".

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