هكذا يؤثر التقدم في العمر على الكاحل والأقدام

الوكيل الإخباري - من المشكلات الشائعة المرتبطة بشكل كبير بمرحلة الشيخوخة والتقدم في العمر هي آلام الكاحل والأقدام، وذلك لمقدار الضغط والتحمل الذي يقع على هذه الأجزاء من الجسم.



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ونوضح من خلال السطور التالية مدى تأثير تقدم العمر على منطقتي الكاحل والأقدام وهي:





إصبع القدم المطرقية Hammertoe

هذه الحالة تنشأ مع التقدم في العمر وهي عبارة عن انحناء في مفصل واحد أو مفاصل أصابع القدم ويطلق عليها اسم إصبع القدم المطرقية Hammertoe والناجمة عن ارتداء أحذية الكعب العالِ والأحذية الضيقة لفترات طويلة والتي يظهر تأثيرها على مدى سنوات طويلة، وهذه الحالة تؤدي للإصابة بمسمار القدم وتورم المفاصل، يمكن التخلص من هذه المشكلة عن طريق الجراحة أو الوسائل المساعدة لتصحيح هذا الانحناء مثل الجبائر أو وسائد أصابع القدم والأحذية الطبية.

جفاف الجلد

يصاب الجلد مع التقدم في السن بالتشقق جراء الجفاف خاصة في منطقة الكعب وهذا يؤدي لصعوبة في المشي بجانب أن هذه التشققات في الجلد من الممكن أن تلتقط عدوى بكتيرية وتتسبب في الإصابة بمرض التهاب الأنسجة تحت الجلد cellulitis.



التهاب المفاصل

بعد تجاوز عمر الستين، يصاب 10% من الرجال و16% من السيدات بالتهاب المفاصل خاصةً مفاصل الكاحل، ليس ذلك فقط بل هذه الفئة العمرية معرضة للإصابة بعدة أمراض أخرى مثل النقرس وهو أحد أنواع مرض التهاب المفاصل الذي ينتج عن تراكم حمض اليوريك في المفاصل والذي ينجم عنه آلام مبرحة خاصة في منطقة إصبع القدم الأكبر.



القدم المسطحة

تتمدد الأنسجة والأربطة الموجودة في القدمين مع تقدم السن وذلك يُسبب مشكلة مرضية وهي القدم المسطحة ومن أعراضها انتفاخ الأقدام والآلام الشديدة في منطقة أسفل الظهر والوركين، وهذه الحالة تؤدي لاختلال توازن الجسم والتعرض إلى التواء الكاحل.

تغيير أظافر القدم

ومع تقدم العمر تصبح الأظافر سميكة للغاية ويصبح قصها وتقليمها صعباً للغاية، تبدأ أطراف الأظافر في التقصف والتشقق، لذلك من المهم اتباع روتين فعال للعناية بالأظافر لتجنب حدوث هذه المشكلات في المستقبل في مرحلة التقدم في السن والشيخوخة.

زهرة الخليج