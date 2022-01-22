أعراض تشير إلى ضعف الدورة الدموية

الوكيل الإخباري - نظام الدورة الدموية هو المسؤول عن توزيع الدم والعناصر الغذائية والأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وعندما ينخفض تدفق الدم إلى جزء معين من الجسم، تظهر العلامات والأعراض التالية:





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جفاف الجلد

الجلد هو أولى المناطق التي تظهر عليها علامات ضعف الدورة الدموية، حتى لو شربت كمية كافية من الماء، فقد تجف بشرتك، ويبدأ جسمك في التباطؤ.



تغير لون الجلد

عندما لا تحصل يداك وقدماك على ما يكفي من الدم المؤكسج، نلاحظ تغيراً في لون الجلد الذي يغطي مناطق من جسمك.



فقدان الشهية

تعتبر هذه من العلامات الأقل وضوحاً لكنها بين الأكثر خطورة، لأن قلة وصول الدم إلى الأمعاء والمعدة تؤدي إلى ضعف الهضم، وسوء التغذية، وفقدان الشهية.



مشاكل الجهاز الهضمي

غالباً تحدث اضطرابات الجهاز الهضمي جنباً إلى جنب مع فقدان الشهية، وغالباً يتم تشخيصها بشكل خطأ، وتشمل الأعراض الشائعة: الغازات، والانتفاخ، ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

ضعف جهاز المناعة

يرتبط ضعف جهاز المناعة بمشاكل الجهاز الهضمي وقلة الشهية، فالدم الصحي مليء بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الهرمونات المضادة للشيخوخة، التي تساعد جسمك على تنظيف وإصلاح نفسه، لكن مع ضعف الدورة الدموية تزداد حالات المرض، وتتسارع الشيخوخة.



الخدر

يحدث التنميل بشكل أكثر شيوعاً في اليدين والقدمين، خاصةً أصابع القدمين واليدين، مع ضعف الدورة الدموية.



ضعف الذاكرة والإدراك

لا يدرك الناس أن دماغهم يتطلب قدراً كبيراً من تدفق الدم، والذي يعادل 15% من الدم الذي يضخه القلب، لذلك يمكن لضعف الدورة الدموية أن يؤدي إلى مشاكل الذاكرة، والخرف، ومرض الزهايمر، ومرض باركنسون.

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