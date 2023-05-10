هل الجوافة مناسبة لمرضى السكري ؟

الوكيل الإخباري- تعتبر الجوافة من الفواكة المناسبة لمرضى السكري، لعدم تأثيرها على مستويات سكر الدم عند تناولها، حسبما ذكر الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية في مصر .

اضافة اعلان



وأرجع كريم سبب عدم ارتفاع سكر الدم عند تناول الجوافة إلى انخفاض مؤشرها الجلايسيمي، الذي يتراوح ما بين 14 و24 درجة، وفقًا لموقع "Healthifyme".



وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن الجوافة تتميز أيضًا باحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على ضبط سكر الدم وتحسين حساسية الإنسولين بالجسم، عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.



وأشار إلى قدرة الجوافة على إنقاص الوزن الزائد، لأن أليافها تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، فضلًا عن انخفاض سعراتها الحرارية، حيث تحتوي على 68 سعرة حراري لكل 100 جرام، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية



ونقلًا عن موقع ""Food.ndtv"، هناك فوائد أخرى تقدمها الجوافة لمرضى السكري، وهي:



- تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائها على مستويات عالية من فيتامين سي، تفوق النسبة الموجودة بالبرتقال.



- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لغناها بمعدن البوتاسيوم، الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم





وأكد جمال أن ورق الجوافة لا يقل أهمية عن الثمار ذاتها، موضحًا أن الأبحاث أظهرت أن تركها في الماء المغلي وتناول منقوعها من شأنه أن يساعد على خفض سكر الدم.



ومع ذلك، أوصى مرضى السكري بتناول الجوافة بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيها يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم وزيادة الوزن، لاحتوائها على نسبة من السكريات.



وبحسب موقع "NDTV"، يجب ألا تزيد الكمية المستهلكة من الجوافة يوميًا لمرضى السكري عن حبة واحدة فقط، مع ضرورة تناولها بين الوجبات، لضمان الاستفادة من قيمتها الغذائية العالية وتجنب الأضرار الناجمة عن الإكثار منها.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة