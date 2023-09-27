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الأربعاء، 27-09-2023 01:01 م

هل الرمان يرفع نسبة السكر في الدم؟

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الوكيل الإخباري - يعتبر الرمان من الفواكه الغنية بالمياه والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم يوميًا للقيام بوظائفه بشكل جيد.

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تأثير الرمان على سكر الدم
يعتبر الرمان من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، حيث يصل إلى 35 درجة، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم.


يحتوي الرمان على نسبة معتدلة من السكر، ومن ثم فإن تناوله آمنًا للأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من السكر.


يحتوي الرمان على سكريات طبيعية، بجانب احتوائه على نسبة عالية من المواد الكيميائية، مثل الفينولات والألياف التي تساعد على تنظيم مستويات السكر.


وقد أظهرت الدراسات، أن شرب كوب واحد من عصير الرمان خلال اليوم يخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL بشكل فعال لدى مرضى السكري.


يعمل عصير الرمان أيضًا على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن مرض السكري بشكل كبير.


يحتوي عصير الرمان أيضًا على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، التي يمكن أن تساعد في التحكم بأعراض مرض السكري.


غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من السكري بالقلق من تأثير الرمان على مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، فقد يحتوي الرمان على الكربوهيدرات المعقدة، والتي يحتاجها الجسم ليقوم بوظائفه بشكل صحيح.

 

يمكن أن يساعد تناول حب الرمان كجزء من وجبة أو وجبة خفيفة في الحصول على الكربوهيدرات الضرورية دون رفع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ
وقبل تناول الرمان، يجب التحدث مع الطبيب المختص حول الكمية الآمنة منه، لأن الإفراط في تناول أي طعام قد يحدث تأثيرات معاكسة.

 

الكونسلتو 

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