مفيد أم مضر.. فوائد الرمان لمرضى الضغط والسكري؟

الوكيل الاخباري- يعتبر الرمان من الفواكه المميزة خلال فصل الخريف، فهو يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، خاصًة الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة.



فوائد الرمان لمرضى الضغط والسكري

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أولًا: فوائد الرمان لمرضى الضغط المرتفع

تظهر بعض الأبحاث، أن شرب عصير الرمان يوميًا يمكن أن يخفض من ضغط الدم الانقباضي_ هو الرقم العلوي عند القياس_، بحوالي 5 ملم زئبق، يوضح الأطباء أن شرب كميات قليلة أيضًا من عصير الرمان يوميًا قد يعطي نفس تأثير شرب الكميات المرتفعة، لكن لا يبدو أن عصير الرمان يقلل من الضغط الانبساطي_ هو الرقم الأقل.



ثانيًا: فوائد الرمان لمرضى السكري

يعد الرمان فاكهة منخفضة في نسبة سكر الدم، ما يجعلها لا تتسبب في ارتفاع مستويات السكر لدة المصابين، فهي أحد الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، فضلًا عن احتواء نصف كوب من بذور الرمان على ما يقارب 16 جرامًا من الكربوهيدرات، كما أظهرت بعض الدراسات أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في الرمان، تساعد على خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لكن استبعدت مراجعة أحدث ذلك.



فيمّا أظهرت بعض الدراسات القديمة، أن عصير الرمان ومستخلصاته يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير ويحسن حساسية الأنسولين، لكن الأبحاث الأحدث شككت في ذلك.

