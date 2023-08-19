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السبت، 19-08-2023 08:10 ص

هل القهوة ترفع مستوى الكوليسترول بالدم؟

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الوكيل الاخباري - يعد فنجان القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، من أجل استعادة الحيوية والنشاط والقدرة على التركيز والانتباه، وعلى الرغم من أهمية القهوة وفوائدها الصحية المتعددة، فإنها قد تؤثر على مستويات الكوليسترول في الجسم، ولكن كيف يحدث ذلك؟

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تأثير القهوة على الكوليسترول
أظهرت العديد من الدراسات وجود صلة بين القهوة والكوليسترول، حيث توجد زيوت بشكل طبيعي في القهوة، حسبما نشر موقع "My Cleveland clinic".


وتبين أن الكافستول الموجود في القهوة يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم الكوليسترول، وقد تقلل زيوت القهوة من الأحماض الصفراوية والستيرولات المحايدة، وهذا سيؤدي إلى زيادة معدلات الكوليسترول في الدم.

ولفت الباحثون الانتباه إلى أن الكافستول يعد أكثر المركبات فعالية في رفع الكوليسترول، وفي حال كان الشخص يعاني من طفرة جينية تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي للقهوة في الجسم واعتاد على شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.


لكن لا داعى للقلق من القهوة المخمرة، لأنها لا تحتوي على الكوليسترول في حبوب البن، بينما هناك أنواع معينة من القهوة قد تكون مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أعلى قليلاً، مثل القهوة الفرنسية والقهوة التركية والإسبريسو.


يتسبب كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول الضار)، في تراكم الترسبات الدهنية داخل الشرايين، مما يقلل أو يمنع تدفق الدم والأكسجين الذي يحتاجه القلب.


وقال الخبراء: "الآن لم نعد نتحدث عن القهوة بحد ذاتها، ولكن عن الكريمة والكراميل وأشياء غنية بالسكر يتم إضافتها إلى الكوب الواحد، بحيث يكتسب الشخص حوالي 600 سعرة حرارية، أي أكثر من ربع السعرات الحرارية اليومية".

وأضافوا: "وصار حجم فنجان القهوة أكبر مرتين من الفنجان العادي الصغير، كذلك يزداد الأمر سوءًا عندما يصبح ذلك جزءًا من روتينك اليومي بجانب المخبوزات والحلويات، وكل هذا بالطبع سيرفع الكوليسترول في الدم."

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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