هل الكبد الدهني يرفع سكر الدم؟

الوكيل الإخباري- يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات مختلفة، بما في ذلك مرض الكبد الدهني، فكيف يمكن أن يؤثر على مستوياته في الدم؟

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في السياق التالي، نوضح كيفية تأثير الكبد الدهني على نسبة السكر في الدم، حسبما جاء في موقع "Healthline".



كيف يؤثر الكبد الدهني على نسبة السكر في الدم؟



قد لا تظهر أي تأثيرات لمرض الكبد الدهني، ولكنه قد يتفاقم بمرور الوقت، خاصة في ظل ارتفاع مستويات السكر في الدم.



ووجدت دراسة بحثية في عام 2021، أن متوسط مستويات الجلوكوز في الدم لمدة 3 أشهر لدى الأشخاص المصابين بالكبد الدهني تحدد احتمالية الإصابة بتليف الكبد الحاد، والذي يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد.



ووجدت دراسة أجريت عام 2019، أن الكبد الدهني يمكن أن يؤدي إلى إفراط في إنتاج الجلوكوز، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ومستويات سكر غير طبيعية في الدم، وبمرور الوقت، يمكن أن يتطور هذا إلى مقدمات السكري ومرض السكري من النوع الثاني.



ويمكن القولب أن مرض الكبد الدهني والسكري لا يسببان بعضهما البعض، إلا أنهما يمكن أن يؤديا إلى تفاقم بعضهما البعض ويجعلان من الصعب التعامل مع كلتا الحالتين.



أسباب إصابة مرضى السكري بالكبد الدهني؟

يعد السبب الرئيسي لمرض الكبد الدهني لدى مرضى السكري هو زيادة الوزن المفرطة، لذلك يعد فقدان الوزن أحد الطرق للوقاية من تطور الكبد الدهني.



كما يرتبط ارتفاع استهلاك الفركتوز أيضًا بتطور الكبد الدهني، لذلك يمكن أن يساعد الحد من الأطعمة والمشروبات عالية السكر أو تجنبها، مثل الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية، في منع أو إبطاء تطور الكبد الدهني.



كما أن الكبد الدهني يعد شائعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

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