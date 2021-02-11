هل الموز يضر مرضى التهاب المفاصل

الوكيل الإخباري _ يعد الموز من الأطعمة المفيدة لمرضى التهابات المفاصل لاحتوائه على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتي تقي من الجسم من الإجهاد التأكسدي، فضلا عن عن غناه بالفيتامينات والمعادن مثل الألياف والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتين وفيتامين B و C والزنك.



تأثير الموز على مرضى التهاب المفاصل الموز والتهاب المفاصل

تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفواكه والأعشاب والخضروات والبقوليات يمكن أن يقلل الألم ويبطئ تطور التهاب المفاصل الروماتويدي، وتضمن تلك الأطعمة الموز.

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الموز والنقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يسبب تورمًا وألمًا والتهابًا في المفاصل، يبدأ عادةً في إصبع القدم الكبير وينتقل إلى الركبتين والأصابع والمعصم،غالبًا ما تكون أعراض النقرس الحادة بسبب وجود الكثير من حمض اليوريك في الدم.

ويلعب النظام الغذائي دورًا في حدوث نوبات النقرس، لذا يوصى غالبًا بتجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكر ولحوم الأعضاء، ويُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من البيورين كونها تساعد في تقليل مستويات حمض البوليك، ويساعد الموز مرضى النقرس لأنه يعتبر من الأطعمة منخفضة البيورين التي تحتوي على فيتامين سي ، والذي يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب.



الموز والعمود الفقري

تحدث هشاشة العظام عندما تنكسر المفاصل بمرور الوقت، وهذا النوع من التهاب المفاصل شائع لدى كبار السن، وأكثر المفاصل التي تتأثر هي الركبتين والوركين واليدين وأسفل الظهر، يمكن أن يسبب التهاب المفاصل ألمًا شديدًا لبعض المرضى وإعاقة للآخرين.



يحتوي الموز على المغنيسيوم، وقد وجدت الأبحاث أن المغنيسيوم قد يساعد مرضى التهاب المفاصل عن طريق تقليل الالتهاب، وهناك ارتباطًا بين تناول المغنيسيوم وتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام.



الموز والتهاب المفصل الروماتويدي



وخلصت الأبحاث إلى أنه يمكن إبطاء تطور التهاب المفاصل الروماتويدي من خلال اتباع نظام غذائي يحتوي على مصادر قوية لمضادات الأكسدة التي يمكن أن توفر تأثيرًا مضادًا للالتهابات، ويُنصح مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي بتقليل وتجنب الأطعمة المصنعة والملح والزيوت والسكر والزبدة والمنتجات الحيوانية، ينصح بشدة الفواكه والخضروات.



ويعد الموز من بين الثمار الموصى بها، كونه يحتوي على البوتاسيوم، وتشير الدراسات إلى أن البوتاسيوم قد يساعد مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي بسبب تأثيره المضاد للالتهابات ومن المعروف أنه يساعد في صحة العظام والقلب والأوعية الدموية.

المصدر : الكونسلتو



