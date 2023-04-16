هل النعناع فعال في إزالة الكرش؟

الوكيل الإخباري- الكرش من المشكلات المزعجة التي يعاني منها الرجال والنساء على حد سواء، ويمكن أن يقلل من شعورهم بالثقة تجاه أنفسهم ويزيد فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكري.



نستعرض في التقرير التالي مدى تأثير النعناع على الكرش وفقًا لما ذكره موقع "webmd".



هل النعناع فعال للكرش؟

أثبتت نتائج العديد من الدراسات أن النعناع يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة بالجسم، بالإضافة إلى القليل من السعرات الحرارية التي تحمي من زيادة الوزن، وبالتالي فهو فعال في السيطرة على الكرش.



كيفية تناول النعناع للقضاء على الكرش

هناك أكثر من طريقة يمكن استخدامها بواسطة النعناع للحصول على أفضل النتائج وخسارة الكرش من بينها:



- وضع النعناع الطازج أو المجفف في كوب من الماء وتركه حتى يغلي ثم شربه دافئًا.



- تقطيع أوراق النعناع الطازج وإضافتها إلى الأطعمة الصحية المختلفة.



- إضافة أوراق النعناع والليمون إلى الماء المثلج، وتناوله كديتوكس صحي.



- وضع النعناع الجاف مع الزنجبيل والقرفة وتناوله دافئا.



فوائد أخرى للنعناع

يقدم النعناع العديد من الفوائد الصحية للجسم من بينها:



- تخفيف الصداع.



- تقليل الغثيان والقيء بعد العلاج الكيميائي.



- تحسين أعراض عسر الهضم.



- علاج انسداد الجيوب الأنفية.





الآثار الجانبية للنعناع

قد يتسبب الإفراط في تناول النعناع في ظهور بعض الأعراض المزعجة من بينها:



- جفاف الفم.



- حموضة المعدة.



- الإسهال.



- القيء.



- بطء وظائف الكبد.

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