تحذير من تناول كمية كبيرة من الفستق!

الوكيل الاخباري - يعتبر الفستق بكافة أنواعه من المقرمشات الغنية بالسعرات الحرارية، حيث يحتوي كوب صغير منه على نحو 700 سعرة حرارية، وبالتالي فإن تناوله بكميات كبيرة يزيد الوزن بشكل سريع وقد يكون سبباً للبدانة.

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ورغم أن الفستق يحتوي على كمية من الألياف الضرورية لحركة الأمعاء، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب الإضرار بالقولون العصبي وتشنجات في المعدة وسوء الامتصاص، لذا ينصح الأطباء بعدم تناول كميات كبيرة من الفستق دفعة واحدة.



وكذلك تشير دراسات كثيرة إلى إمكانية احتواء الفستق على عدوى بكتيريا السالمونيلا التي لها تأثير قوي على كبار السن والرضّع لأنها تضعف الجهاز المناعي لديهم، وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، هذا إلى جانب الإسهال، ومشاكل في الجهاز الهضمي.

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