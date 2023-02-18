هل تختلف عوامل خطر السكري النوع 2 بين الرجال والنساء؟

الوكيل الإخباري- أظهر الباحثون، في دراسة سويدية جديدة من معهد كارولنسكا، أن النساء والرجال الذين لديهم استعداد للإصابة بمرض السكري لديهم عوامل خطر مختلفة تتنبأ بالنوع الثاني ومقدماته.



ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، كان انخفاض مستوى المصل لبروتين الأنسجة الدهنية أديبونكتين لدى النساء الأصحاء مؤشرًا قويًا ومستقلًا لمرض السكري النوع 2.





أما لدى الرجال الأصحاء، كان انخفاض مستوى بروتين IGFBP-1 في مصل الدم مؤشرًا للإصابة بمرض السكري النوع 2 ومقدماته.

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ويمكن لهذه البروتينات أن تتنبأ بما إذا كان الشخص معرضًا لخطر كبير للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في غضون 10 سنوات.



و أظهرت دراسة أن الرجال المصابين بمقدمات السكري، انخفض خطر الإصابة بالنوع 2 بشكل كبير إذا زاد نشاطهم البدني وكتلتهم العضلية، بينما النساء المصابات بمقدمات السكري يجب أن يتجنبن زيادة محيط الخصر والسمنة في البطن أو تقليل محيط الخصر الكبير للوقاية من السكري النوع 2.



الكونسلتو الطبي

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