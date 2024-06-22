هل تساعد اللحوم على إطالة العمر؟

الوكيل الإخباري- كشفت ورقة بحثية جديدة أن تناول اللحوم يمكن أن يطيل عمرك ويجعلك تعيش حتى 100 عام، ما يضيف دليلاً إلى الأدلة المتزايدة حول أهميتها في النظام الغذائي.

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درس فريق البحث النظام الغذائي لـ 5200 شخص، بما في ذلك 1500 من المعمرين، من جميع أنحاء الصين.



ووجدت الدراسة، التي نشرت في JAMA Network Open، أن الأشخص الذين يتناولون نظاماً غذائياً أسبوعياً أكثر تنوعاً، يتضمن اللحوم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 23% ليعيشوا حتى مائة عام أو أكثر.



ويضيف هذا دليلاً إلى أدلة أخرى، بما في ذلك ورقة بحثية أسترالية لعام 2022 حول استهلاك اللحوم ومتوسط العمر المتوقع حسب البلد، والتي وجدت أن متوسط العمر المتوقع أعلى في الدول التي تستهلك، في المتوسط، الكثير من اللحوم.



وتعتبر اللحوم مصدراً رائعاً لبروتين بناء العضلات ومجموعة من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، وتشمل فيتامين B12، الذي يستخدمه الجسم للمساعدة في استخلاص الطاقة من الطعام والحفاظ على صحة خلايا الدم.



ويقول الخبراء إن اللحوم مصدر غني بالحديد، الذي يساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.



ولكن الباحثين يحذرون من مخاطر الإفراط في استهلاك اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء، حيث ربطت دراسات سابقة بين تناول أجزاء من اللحوم الحمراء كل يوم وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، في حين ربطت دراسات منفصلة أيضاً تناول اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.



ويقول الباحثون إنه من المهم أيضاً تناول الخضروات والكربوهيدرات والحبوب الكاملة، لأنها تحتوي على الألياف والمواد المغذية الأساسية للجسم، مثل المغنيسيوم.



ويقول الكثيرون إن اتباع نظام غذائي متوازن، بما في ذلك اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات، هو الأفضل لضمان حياة طويلة وصحية.



RT



