هل تعاني من فرط النوم؟.. إليك الأسباب والعلاج

الوكيل الإخباري- فرط النوم هو حالة مرضية تصيب بعض الأشخاص نتيجة التعرض لبعض المشكلات الصحية، وغالبًا ما يعاني فيها الأشخاص من صعوبة الاستيقاظ أثناء النهار، مما يتطلب استشارة الطبيب المختص للحصول على العلاج المناسب.



نستعرض في التقرير التالي أسباب فرط النوم وطرق علاجه، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

اضافة اعلان



أسباب فرط النوم

أثبتت بعض الأبحاث، أن هناك حوالي 40% من الأشخاص يعانون من فرط النوم، وذلك نتيجة الإصابة ببعض المشكلات الصحية، من بينها:



- اضطرابات النوم.

- انقطاع النفس أثناء النوم.

- زيادة الوزن.

- إصابات الرأس.

- الأمراض العصبية.

- الاكتئاب.

- تناول بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين.

- الإصابة بمرض باركنسون.

- وجود أحد الأقارب يعاني من فرط النوم.



تشخيص فرط النوم

في حالة المعاناة من الشعور بالنعاس باستمرار أثناء النهار فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص، وحينها يقوم الطبيب بالتأكد من كافة الأعراض التي يعاني منها الشخص وعادات النوم وكمية النوم التي تحدث أثناء الليل، إلى جانب بعض الأدوية التي يعتاد الأشخاص على تناولها أو المعاناة من أي مشاكل عاطفية.

كما يطلب الطبيب بعض الاختبارات بما في ذلك فحوصات الدم والتصوير المقطعي واختبار النوم، بالإضافة إلى المخطط الكهربائي مما يساعد في قياس النشاط الكهربائي للدماغ.



علاج فرط النوم

في حالة إثبات التشخيص أن الشخص مصاب بفرط النوم فمن الطبيعي أن يقوم الطبيب بوصف بعض الأدوية التي تساعد في العلاج بما في ذلك مضادات الاكتئاب، كما يصف بعض الطرق الأخرى مثل ضغط مجرى الهواء باستخدام أجهزة طبية، حيث يتم ارتداء قناع على الأنف أثناء النوم ويتم توصيل الجهاز الذي يوفر تدفق مستمر للهواء إلى فتحات الأنف بالقناع، وبالتالي يساعد ذلك على إبقاء الشعب الهوائية مفتوحة.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة