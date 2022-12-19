هل حشو الأسنان آمن أثناء الحمل؟

الوكيل الإخباري-تحث التوصيات الطبية على زيارة طبيب الأسنان خلال مرحلة الاستعداد للحمل أو بعد تأكد حدوثه، كما يُنصح بتكرار الزيارة أكثر من مرة لأن الهرمونات قد تؤثر على اللثة، كما يرتفع احتمال تسوس الأسنان خلال الحمل.



وخلال الزيارة سيقوم الطبيب بشرح أفضل طرق حماية الأسنان، وأنسب معجون وفرشاة للاستخدام.



ولا يوجد مانع طبي من حشو الأسنان خلال الحمل بعد الشهر الرابع، إذا كان هناك ألم شديد يزعج الحامل. ويوجد مخدّر خاص للحوامل لدى أطباء الأسنان.



وتحذّر التوصيات من وجود خرّاج في الفم خلال الحمل، لأن ذلك يؤثر سلباً على الجنين، لذلك تنبغي معالجة مشاكل الأسنان والفم، وتناول دواء مضادة لالتهابات الفم خاص بالحوامل، ثم معالجة السن المريضة.



ومن الأفضل إخبار الطبيب خلال مرحلة التخطيط للحمل، لتقييم العلاجات التي تحتاجينها قبل حدوث الحمل.



وتذكّري أن الحصول على الكالسيوم وفيتامين سي أمر حيوي للحامل للحفاظ على أسنان قوية، ولثة صحية.

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