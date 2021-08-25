هل طقطقة الأصابع تتسبب في الإصابة بخشونة المفاصل؟

الوكيل الاخباري - كشف مجلس الصحة الخليجي مدى صحة القول بأن طقطقة الأصابع تصيب الإنسان بالخشونة في المفاصل.

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وقال مجلس الصحة الخليجي في مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" إن نسبة كبيرة من الناس تصل إلى 25 من إلى 54% تمارس طقطقة الأصابع.



وأشار إلى أن طقطقة الأصابع تنتشر بشكل أكبر بين الذكور، عازيا سببها في بعض الأحيان إلى الشعور بالتوتر.





طقطقة الأصابع تسبب خشونة ومشاكل في المفاصل

🟢الحقيقة:

⬇️ 🔴الإشاعة:طقطقة الأصابع تسبب خشونة ومشاكل في المفاصل🟢الحقيقة:⬇️ pic.twitter.com/nC7lY0wwda July 10, 2021

وعن سبب حدوث الأصوات الناتجة عن طقطقة الأصابع، أوضح المجلس أنه نتيجة تحرك فقاعات النيتروجين من مكانها في السائل الزليلي.



وفيما يتعلق بما يشاع عن أنها تسبب الخشونة في المفاصل، أشار المجلس إلى أن هناك دراسة توصلت إلى أنها لا تسبب الإصابة بالخشونة.



وخلص مجلس الصحة الخليجي إلى أن طقطقة الأصابع دون وجود شعور بالألم لا ترمز إلى أي مشاكل صحية.

المصدر : سبوتنك