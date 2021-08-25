الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة العجارمة

ضبط اعتداءات جديدة كبيرة على خطوط مياه رئيسية في ثلاث محافظات

تقرير صادر عن وزارة التنمية وسط تأثير كورونا

بدء المرحلة التجريبية لتفعيل الهوية الرقمية

بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

تقرير جديد للمخابرات الأمريكية حول لغز منشأ كورونا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع إصابات كورونا بوتيرة سريعة

القبض على متسلل من سوريا إلى الأردن

البدور لـ الوكيل : المملكة في مأمن لفتح القطاعات ورفع القيود

عاجل

بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

الأربعاء، 25-08-2021 11:25 ص

هل طقطقة الأصابع تتسبب في الإصابة بخشونة المفاصل؟

Cracking_Knuckles_Hand-732x549-Thumbnail


الوكيل الاخباري - كشف مجلس الصحة الخليجي مدى صحة القول بأن طقطقة الأصابع تصيب الإنسان بالخشونة في المفاصل.

اضافة اعلان


وقال مجلس الصحة الخليجي في مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" إن نسبة كبيرة من الناس تصل إلى 25 من إلى 54% تمارس طقطقة الأصابع.


وأشار إلى أن طقطقة الأصابع تنتشر بشكل أكبر بين الذكور، عازيا سببها في بعض الأحيان إلى الشعور بالتوتر.

 


وعن سبب حدوث الأصوات الناتجة عن طقطقة الأصابع، أوضح المجلس أنه نتيجة تحرك فقاعات النيتروجين من مكانها في السائل الزليلي.


وفيما يتعلق بما يشاع عن أنها تسبب الخشونة في المفاصل، أشار المجلس إلى أن هناك دراسة توصلت إلى أنها لا تسبب الإصابة بالخشونة.


وخلص مجلس الصحة الخليجي إلى أن طقطقة الأصابع دون وجود شعور بالألم لا ترمز إلى أي مشاكل صحية.

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
bigstock-Foods-Highest-In-Vitamin-K-On-281514562

بحث جديد: فيتامين ك يؤثر على القلب مباشرة لكن يجب الانتباه من مصادره

كيفية_علاج_بثور_الوجه

منها معجون الأسنان.. 10 طرق للتخلص من بثور البشرة المفاجئة

image (3)

فنجان قهوة يومياً يحمي هذا العضو من السرطان

kyf_sbh_rshyq_bdwn_rjym

اكتشاف سر الرشاقة بدون رجيم

3507757516fbd6deb4b86db704d5a911

اسباب هامة تجبرك على نزع مجوهراتك قبل النوم

Doc-P-855832-637652835385261911

طرق تتعامل مع مشاكل الجيوب الأنفية

أخبار متعلقة
turmeric-roots-and-powder-shot-from-above-royalty-free-image-1588089678

للمفاصل والالتهابات.. خمس فوائد صحية للكركم قد لا تعرفها

349

نصائح هامة لتجنب آلام الرسغ

ط

أطعمة ضارة لآلام والتهاب المفاصل

7736501-829024819

أسباب التهاب المفاصل وطرق الوقاية