هل طقطقة الأصابع تتسبب في الإصابة بخشونة المفاصل؟

الوكيل الاخباري - كشف مجلس الصحة الخليجي مدى صحة القول بأن طقطقة الأصابع تصيب الإنسان بالخشونة في المفاصل.
وقال مجلس الصحة الخليجي في مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" إن نسبة كبيرة من الناس تصل إلى 25 من إلى 54% تمارس طقطقة الأصابع.
وأشار إلى أن طقطقة الأصابع تنتشر بشكل أكبر بين الذكور، عازيا سببها في بعض الأحيان إلى الشعور بالتوتر.
🔴الإشاعة:— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) July 10, 2021
طقطقة الأصابع تسبب خشونة ومشاكل في المفاصل
🟢الحقيقة:
⬇️ pic.twitter.com/nC7lY0wwda
وفيما يتعلق بما يشاع عن أنها تسبب الخشونة في المفاصل، أشار المجلس إلى أن هناك دراسة توصلت إلى أنها لا تسبب الإصابة بالخشونة.
وخلص مجلس الصحة الخليجي إلى أن طقطقة الأصابع دون وجود شعور بالألم لا ترمز إلى أي مشاكل صحية.
المصدر : سبوتنك
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