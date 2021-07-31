الوكيل الإخباري- التهاب المفاصل العظمي شكل من أشكال التهاب المفاصل، وهو أكثر شيوعاً، وغالباً يحدث في مفاصل اليدين والوركين والركبتين، فمع التقدم بالعمر يبدأ غضروف المفصل في الانهيار، ويبدأ العظم الأساسي في التغير، وعادة ما تتطور هذه التغييرات ببطء وتزداد سوءاً بمرور الوقت، يمكن أن يسبب الألم والتصلب والتورم، وفي بعض الحالات يتسبب في العجز، ويصبح البعض غير قادر على القيام بالمهام اليومية أو العمل.

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تعرّف على أسباب التهاب المفاصل وطرق الوقاية، بحسب موقع "وزارة الصحة السعودية" في الآتي:

أسباب التهاب المفاصل



يحدث، مع التقدم في العمر، تآكل في الغضروف المبطن للمفصل الذي يسمح للمفصل الحركة بسهولة، ويحدث هذا التآكل ببطء، حيث يؤدي تآكل الغضروف إلى احتكاك عظام المفصل ببعضها البعض مما يسبب الألم والتورم في حركة المفصل، كما قد تنفصل قطع الغضروف المتآكلة وتعيق حركة العظام، مما يؤدي لزيادة الألم والتورم والتصلب.



عوامل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل

هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي، وهي كالآتي:



- التقدم في السن: بسبب استخدام المفاصل لفترة أطول.

- النساء أكثر عرضة: بسبب خطرالإصابة بهشاشة العظام، خصوصاً بعد سن الخمسين.

- الوراثة: وجود تاريخ عائلي لحدوث التهاب المفاصل العظمي.

- زيادة الوزن أو السمنة: يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى تفاقم التهاب المفاصل، خصوصاً في المفاصل الحاملة للوزن، مثل: الركبتين والوركين والعمود الفقري.

- إصابة المفاصل: من المحتمل أن تُصاب المفاصل المصابة أو المتضررة أو التي تمَّ حقنها بالستيرويد سابقاً.

- الأشخاص الذين لديهم وظائف تتطلب تكرار الحركة مراراً وتكراراً، هو أكثر عرضة للخطر.

الوقاية من التهاب المفاصل



لا توجد طريقة مضمونة للوقاية من التهاب المفاصل، لكن من الممكن التحكم بعوامل الخطر، مثل:



- الحفاظ على وزن صحي باتباع نمط غذائي صحي.

- المواظبة على ممارسة النشاط البدني.

- الإقلاع عن التدخين.

- حماية المفاصل من الإصابات عن طريق القيام بتمارين خاصة لها.

- التأكد من خلو موقع العمل من مخاطر السقوط، وأن يكون لديه المساحة والمعدات والأدوات التي تناسب قدرتك البدنية.



يجب مراجعة الطبيب على الفور، عند ملاحظة تورم أو دفء أو احمرار في المفاصل؛ إذ قد يكون بها عدوى.



المصدر: سيدتي