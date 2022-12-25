الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

التربية: 30 ألف طالب سيتقدم لامتحان التربية الإسلامية التكميلي الثلاثاء

البنك الدولي: 222 مليون شخص بالعالم سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال 2023

الجمارك تحبط أكبر عملية تهريب (6) مليون حبة من الكبتاجون المخدر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

نقيب الألبسة: إقبال ضعيف على الملابس الشتوية ونبحث بالأسباب

تأهيل وتوسعة المتنزه في المزار الشمالي

استمرار دوام الاستهلاكية المدنية في 57 سوقاً - أسماء

توقعات حدوث ركود ورفع الفائدة عالمياً يزيد من شهية مستثمري الذهب في 2023

الهند تكشف عن موعد إطلاق مركباتها الفضائية المأهولة

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن

الأحد، 25-12-2022 09:55 ص

دراسة:الجرعة العالية من الأدوية ضد الكولسترول تهدد العظام

2019_3_12_16_3_30_942


الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة على البشر وعلى نموذج حيواني، أن الذين تناولوا جرعة عالية من عقار خفض الكولسترول معرضون لزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

وبينت الدراسة التي أجريت في جامعة فيينا، بمشاركين من الجنسين في النمسا، أن الجرعة الكبيرة من دواء ستاتين، أو سيمفاستاتين، تؤثر على كثافة العظام.

وحسب التقرير الذي نشره موقع "مديكال نيوز توداي"، لاحظ الباحثون أن هشاشة العظام لدى النساء أكثر بشكل طفيف مقارنة مع الرجال، بعد تناول جرعات عالية من أدوية خفض الكولسترول.

ويصف الأطباء أدوية لخفض الكولسترول، أشهرها ستاتين، وأتورفاستاتين، ليبيتور، ورسيوفاستاتين كريستور، وسيمفاستاتين، زوكور، ولوفاستاتين، ميفاكور، وبيتافاستاتين، ليفالو.

ورغم أن أدوية الكولسترول تخفض خطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية، إلا أن لها آثاراً جانبية،  تتضمن آلام العضلات وآلامها.

ومع ذلك،  أظهرت دراسات حديثة أنه في أكثر من 90% من الحالات، لم يكن الألم العضلي بسبب الستاتين الخافض للكولسترول، وفي الغالب استقر الألم في السنة الأولى من تناول الدواء.

اضافة اعلان

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-372831-637492344146620999

ما العمل إذا كان الصداع يتكرر في الشتاء؟

R (1)

ما تأثير تناول أرجل الدجاج على صحتك؟

OIP (2)

دراسة تكشف عن مرض قد يتعرض له المولودون من أبوين مصابين بداء السكري

OIP (1)

كيف نتغذى لإنقاص الوزن ؟

OIP

هل الحمية قليلة الكربوهيدرات صحية؟

image

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل يومياً لمدة شهر؟

أخبار متعلقة
2559897

ما فائدة البصل على صحة العظام ؟

Dragon-Fruit

نوع من الفاكهة يحافظ على سلامة العظام

800

ما فوائد استخدام العسل كبديل للتحلية ؟

6385e71042360444f12f8bb2

ابتكار عقار جديد مضاد للالتهابات البكتيرية في المسالك البولية