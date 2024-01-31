هل نقع بذور الشيا يجردها من فوائدها؟

الوكيل الإخباري - تعد بذور الشيا من الأطعمة الصحية والمفيدة، فهذه الحبوب الصغيرة مشتقة من نبات "سالفيا هيسبانيكا" المليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف والبروتين والمعادن الأساسية المختلفة.



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وبحسب الخبراء، يستصعب الأفراد إضافة بذور الشيا لأنظمتهم الغذائية، بينما يتساءل الكثيرون في حال تجريد نقع هذه البذور بالماء أو الحليب من فوائدها، خاصة وأنها تمتص الماء وتشكل قواما يشبه الهلام.

ويؤكد أخصائيو التغذية في مقال نشرته صحيفة "تايمز أو إنديا" أن نقع بذور الشيا يسهل على الجسم عملية امتصاص العناصر الغذائية الموجودة فيها، وبالإضافة إلى ذلك تجعل عملية النقع بذور الشيا أكثر سهولة للهضم دون التسبب بانزعاج في البطن.



ولنقع بذور الشيا، ينصح الخبراء بخلط كمية منها مع الحليب أو الماء أو العصير بنسبة 1:3 (1 للشيا و 3 للسائل) وترك المزيج لمدة 15 دقيقة على الأقل مع التحريك بين الفينة والأخرى، للحصول على مزيج يشبه "الهلام" الذي يمكنك أن تضيف عليه بعض شرائح الفاكهة أو المكسرات.



ويقول الأخصائيون إن الأمر لا يمنع من تناول بذور الشيا جافة من خلال إضافتها للسلطة أو اللبن أو دقيق الشوفان، حيث تعطي شعورا مقرمشا ولذيذا، لكن نصحوا بضرورة شرب كمية جيدة من الماء بعد تناول الحبوب الجافة حتى لا تعمل على امتصاص الماء الموجود في المعدة، وتشعرك بالعطش لاحقا.

لبنان 24