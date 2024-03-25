هل يؤدي شرب المزيد من الماء إلى فقدان الوزن؟

الوكيل الإخباري - يمكن أن يساعد شرب الماء على حرق السعرات الحرارية وتخفيف الشعور بالجوع، ولكن لا توجد أدلة كافية على أن الماء نفسه يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

اضافة اعلان

ويرتبط استهلاك المياه بزيادة معدلات الأيض. وفي دراسة أجريت عام 2023، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا 200-250 ملليلتر من الماء الدافئ بعد كل وجبة فقدوا وزنا أكبر وسجلوا مؤشر كتلة الجسم أقل من المجموعة التي لم تفعل ذلك.

وفي دراسة قديمة، أظهر الماء المبرد زيادة طفيفة في حرق 23 سعرة حرارية يوميا.



وتشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2018 إلى أن شرب الماء قبل الوجبات قد يساعد في تقليل شعورك بالجوع وبالتالي تناول كميات أقل، ولكن فقط لدى الأشخاص ذوي الوزن المتوسط. ومن غير الواضح مدى تطبيق ذلك على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وتشير الأبحاث الجارية من عام 2016 إلى ما أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التمثيل الغذائي أو يعانون من السمنة، قد يساعد شرب الماء على حرق المزيد من السعرات الحرارية.



كما ويمكن أن يحفز شرب الماء جسمك على تكسير الدهون دون رفع نسبة السكر في الدم أو الأنسولين، مما قد يدعم أيضا فقدان الوزن. ومع ذلك، أظهرت دراسة أخرى أجريت عام 2018 عدم وجود دليل على أن شرب المزيد من الماء له أي تأثير على وزن الجسم بين المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.



هل شرب المزيد من الماء يقلل من فرصة زيادة الوزن؟



قد يساعد شرب الماء في منع زيادة الوزن على المدى الطويل.



وفقا لدراسة أجريت عام 2013، يكتسب الشخص العادي حوالي 1.45 كغ كل 4 سنوات. ووفقا للدراسة نفسها، فإن الأشخاص الذين تناولوا كوبا إضافيا من الماء يوميا انخفض وزنهم بمقدار 0.13 كغ. أولئك الذين استبدلوا حصة من المشروبات المحلاة بالسكر بكوب واحد من الماء قللوا من زيادة وزنهم لمدة 4 سنوات بمقدار 0.5 كغ.

سكاي نيوز