هل يمكن لخل التفاح أن يعالج النقرس؟

الوكيل الإخباري - منذ آلاف السنين تم استخدام الخل في جميع أنحاء العالم لتذوق الأطعمة والحفاظ عليها، وشفاء الجروح، ومنع الالتهابات وتنظيف الأسطح وحتى علاج مرض السكرى، وفي الماضى كان الناس يروجون للخل باعتباره علاجًا لكل شىء حتى السرطان، واليوم يعتبر خل التفاح (ACV) من الأطعمة المعجزة التى ينشغل بها الإنترنت، وهناك الكثير من المعلومات التي تشير إلى أن خل التفاح يمكن أن يعالج النقرس.



ويساعدك خل التفاح على إنقاص الوزن وتقليل الالتهاب ، ما يقلل من كمية حمض البوليك في الدم، ومؤخرًا درس الباحثون آثار خل التفاح في الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالى الدهون، ووجدوا أن الخل جعل الفئران تشعر بالشبع بسرعة أكبر، مما أدى إلى فقدان الوزن، وكشفت دراسة عام 2010، تابعت أكثر من 12000 رجل تتراوح أعمارهم بين 35 و57 لمدة سبع سنوات، أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لم يتغير وزنهم، فإن أولئك الذين فقدوا قدرًا كبيرًا من الوزن كانوا أكثر عرضة بنسبة أربعة أضعاف لانخفاض مستويات حمض البوليك لديهم.



ويمكن أن يؤثر النقرس وهو شكل معقد من التهاب المفاصل على أي شخص، ويحدث عندما يتراكم حمض اليوريك في الجسم ثم يتبلور في المفاصل، ويسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد والاحمرار والحنان في المفاصل المصابة، وغالبًا ما يؤثر النقرس على المفصل الموجود في قاعدة إصبع قدمك الكبير، وأثناء نوبة النقرس، وقد تشعر أن أصبع قدمك الكبير يحترق، ويمكن أن تصبح ساخنة ومنتفخة وناعمة.



ويمكن أن تساعد علاجات النقرس البديلة، مثل خل التفاح، في تقليل احتمالية حدوث هجمات مستقبلية دون إثقال كاهلك بآثار جانبية غير ضرورية.

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اليوم السابع