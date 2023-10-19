الخميس 19-10-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صدور إرادة ملكية سامية

الملك يعود إلى أرض الوطن

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785 شهيداً و 12493 مصاباً

قادة إسرائيليون : 4 اسباب لفشل الاستخبارات في يوم النصر الأول لعملية طوفان الأقصى

الأمن يحذر : لن نسمح لاي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية وسنحيل للقضاء عدداً من مثيري الشغب

الملك والسيسي: أية محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة

الشؤون الدولية: الضفة الغربية الهدف الثاني للاحتلال بعد غزة

طهران تنبه إلى احتمال دخول لاعبين جدد على خط الحرب في غزة

تعميم بإقامة صلاة الغائب في كافة مساجد المملكة غداً

عاجل

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" وموقع "إسناد صوفا" بقذائف الهاون

الخميس، 19-10-2023 02:43 م

هل يمكن للرجال والنساء استخدام نفس منتجات العناية بالبشرة؟

20230117170758064


الوكيل الإخباري - يسعى الرجال والنساء على حد سواء للعناية ببشرتهم، وخاصة عندما يعانون من مشاكل جلدية، مثل حب الشباب والوردية والتجاعيد.

وبحسب طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية، أكانكشا سانوفي، فإن بشرة الإنسان بشكل عام تتطلب الحماية من الشمس، والمرطبات، والمنظفات ذات درجة الحموضة المتوازنة، لذا يمكن للرجال استخدام جميع منتجات العناية بالبشرة الشائعة وفقاً لاحتياجاتهم. 


وفي حين أن هناك بعض الاختلافات البيولوجية في تكوين الجلد واحتياجاته بين الرجال والنساء، إلا أن المبادئ الأساسية للعناية بالبشرة تنطبق على الجنسين.

مكونات العناية بالبشرة مناسبة للجنسين
تقدم مكونات العناية بالبشرة، مثل حمض الهيالورونيك والريتينول ومضادات الأكسدة والببتيدات، فوائد للجميع، وتعالج مشاكل البشرة الفردية مثل الشيخوخة أو حب الشباب، وهذا ما أكدته الدكتورة كونا رامداس، كبيرة أطباء الأمراض الجلدية في مستشفيات كامينيني، في حيدر أباد. 

اضافة اعلان

 

نوع البشرة هو ما يحدث الفرق وليس الجنس
وفقاً للدكتورة راماداس، يجب تخصيص العناية بالبشرة بناءً على نوع البشرة والاهتمامات والتفضيلات الفردية بدلاً من الجنس. نوع البشرة، سواء كانت دهنية أو جافة أو حساسة، يجب أن يكون العامل الذي يدفع الإنسان لاختيار المنتج. وأضافت الدكتورة راماداس "إن المكونات مثل واقي الشمس، ومضادات الأكسدة، والمرطبات، والمقشرات لها أهمية عالمية، بغض النظر عن الجنس".

أين يكمن الاختلاف؟
بحسب الدكتورة سانغفي، فإن منتجات مثل غسول الجسم ومنتجات الحلاقة هي التي تختلف بين الرجال والنساء، كما يحتاج الرجال إلى منتجات مصممة خصوصاً للعناية بشعر الوجه، مثل زيوت اللحية، وقد يكونون أكثر عرضة لبعض الأمراض الجلدية الخاصة بالرجال، في حين قد تركز النساء أكثر على منتجات التغيرات الهرمونية، مثل علاجات حب الشباب. 

 

اختلافات في بنية البشرة بين الرجال والنساء
من الناحية التشريحية، هناك اختلافات في بنية الجلد بين الرجال والنساء. على سبيل المثال، يتمتع الرجال بجلد أكثر سمكاً بنسبة 20% من النساء الذين لديهم عدد أكبر من بصيلات الشعر والغدد الدهنية. وبالمثل، فإن نمط الشيخوخة لدى الرجال والنساء يميل أيضاً إلى الاختلاف. وفي حين أن الرجال يتقدمون في السن تدريجياً بسبب الانخفاض التدريجي في محتوى الكولاجين على مدار حياة الرجل، فإن الإناث من ناحية أخرى، يملن إلى التقدم في السن بشكل كبير في النصف الأخير من حياتهن، عادة بعد انقطاع الطمث.


وفي حين أن معظم منتجات العناية بالبشرة مخصصة للجنسين، إلا أن هناك بعض الحالات المحددة التي قد تكون هناك حاجة فيها إلى منتجات مختلفة. على سبيل المثال، غالباً ما يكون لدى الرجال بشرة دهنية ومتضررة وشعر أكثر في الوجه، الأمر الذي قد يتطلب إجراءات مختلفة للحلاقة والترطيب. وقد تحتاج النساء اللواتي يضعن المكياج بانتظام إلى منتجات إضافية مثل مزيلات المكياج.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_7_30_17_27_23_524

هذه الأعراض تنذر بمشاكل الكبد

ADHD_04

نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الكبار يرتبط بالخرف

202310181214281765G

الضحك.. فوائد جمّة للنفس والجسد

20231018153130808JQ

ماذا تعرف عن اكتئاب الشتاء؟

Tennis2

رياضة جديدة تتفوق على التنس.. وتقدم فوائد صحية كبيرة

tbl_articles_article_20642_942e408b025-9497-4d3c-a18b-7e3de488beb1

تقلبات ضغط الدم تهدد الدماغ والقلب

أخبار متعلقة
علاج-حب-الشباب

حب الشباب يغيّر النظرة الاجتماعية للمرأة

Doc-P-1117537-638328363629814789

هل تتزايد إصابات النساء بسرطان الرئة؟

202310102151339262A

الصلة وثيقة بين الأرق وارتفاع الضغط لدى المرأة

نقص فيتامين د (1)

أسباب نقص فيتامين د عند الرجال.. كيف يمكن علاجه؟