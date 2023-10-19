هل يمكن للرجال والنساء استخدام نفس منتجات العناية بالبشرة؟

الوكيل الإخباري - يسعى الرجال والنساء على حد سواء للعناية ببشرتهم، وخاصة عندما يعانون من مشاكل جلدية، مثل حب الشباب والوردية والتجاعيد.



وبحسب طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية، أكانكشا سانوفي، فإن بشرة الإنسان بشكل عام تتطلب الحماية من الشمس، والمرطبات، والمنظفات ذات درجة الحموضة المتوازنة، لذا يمكن للرجال استخدام جميع منتجات العناية بالبشرة الشائعة وفقاً لاحتياجاتهم.





وفي حين أن هناك بعض الاختلافات البيولوجية في تكوين الجلد واحتياجاته بين الرجال والنساء، إلا أن المبادئ الأساسية للعناية بالبشرة تنطبق على الجنسين.



مكونات العناية بالبشرة مناسبة للجنسين

تقدم مكونات العناية بالبشرة، مثل حمض الهيالورونيك والريتينول ومضادات الأكسدة والببتيدات، فوائد للجميع، وتعالج مشاكل البشرة الفردية مثل الشيخوخة أو حب الشباب، وهذا ما أكدته الدكتورة كونا رامداس، كبيرة أطباء الأمراض الجلدية في مستشفيات كامينيني، في حيدر أباد.

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نوع البشرة هو ما يحدث الفرق وليس الجنس

وفقاً للدكتورة راماداس، يجب تخصيص العناية بالبشرة بناءً على نوع البشرة والاهتمامات والتفضيلات الفردية بدلاً من الجنس. نوع البشرة، سواء كانت دهنية أو جافة أو حساسة، يجب أن يكون العامل الذي يدفع الإنسان لاختيار المنتج. وأضافت الدكتورة راماداس "إن المكونات مثل واقي الشمس، ومضادات الأكسدة، والمرطبات، والمقشرات لها أهمية عالمية، بغض النظر عن الجنس".



أين يكمن الاختلاف؟

بحسب الدكتورة سانغفي، فإن منتجات مثل غسول الجسم ومنتجات الحلاقة هي التي تختلف بين الرجال والنساء، كما يحتاج الرجال إلى منتجات مصممة خصوصاً للعناية بشعر الوجه، مثل زيوت اللحية، وقد يكونون أكثر عرضة لبعض الأمراض الجلدية الخاصة بالرجال، في حين قد تركز النساء أكثر على منتجات التغيرات الهرمونية، مثل علاجات حب الشباب.

اختلافات في بنية البشرة بين الرجال والنساء

من الناحية التشريحية، هناك اختلافات في بنية الجلد بين الرجال والنساء. على سبيل المثال، يتمتع الرجال بجلد أكثر سمكاً بنسبة 20% من النساء الذين لديهم عدد أكبر من بصيلات الشعر والغدد الدهنية. وبالمثل، فإن نمط الشيخوخة لدى الرجال والنساء يميل أيضاً إلى الاختلاف. وفي حين أن الرجال يتقدمون في السن تدريجياً بسبب الانخفاض التدريجي في محتوى الكولاجين على مدار حياة الرجل، فإن الإناث من ناحية أخرى، يملن إلى التقدم في السن بشكل كبير في النصف الأخير من حياتهن، عادة بعد انقطاع الطمث.





وفي حين أن معظم منتجات العناية بالبشرة مخصصة للجنسين، إلا أن هناك بعض الحالات المحددة التي قد تكون هناك حاجة فيها إلى منتجات مختلفة. على سبيل المثال، غالباً ما يكون لدى الرجال بشرة دهنية ومتضررة وشعر أكثر في الوجه، الأمر الذي قد يتطلب إجراءات مختلفة للحلاقة والترطيب. وقد تحتاج النساء اللواتي يضعن المكياج بانتظام إلى منتجات إضافية مثل مزيلات المكياج.

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