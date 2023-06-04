طبيب يحذر مرضى السكري من هذه العلامة: قد تؤدي للفشل الكلوي !

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، عن أسباب تورم القدمين، وطرق الوقاية منها، قائلاً: إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بتورم القدمين، وجود مشكلة في القلب، الكبد، الكلى.



وأضاف موافي خلال تقديمه احدى اللقاءات المتلفزة ، أن مرض السكري من أهم الأمراض التي تؤثر على الكلى، وعند حدوث مضاعفات يحدث تورم القدمين.

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وأكمل موافي: عند تورم القدمين لمريض يعاني من السكري ولديه مشاكل في الكلى، يجب عمل تحليل طبي للزلال في البول لمدة 24 ساعة، كما أن الزلال أثناء تواجده في الدم يمنع الورم، وفي حال نزوله في البول يؤدي إلى تورم القدمين.



وأشار موافي، إلى أن ترك دهون الكبد دون علاج، تسبب الإصابة بتليف الكبد، وينتج الزلال وينخفض في الدم، مما يؤدي إلى تورم القدمين، موضحًا أن مريض السكري عرضة للإصابة بأمراض القلب، الشريان التاجي، ومن المضاعفات الناتجة عن أمراض القلب تورم القدمين.



وأفاد بأنه ليس هناك علاقة بين تورم القدمين ومدرات البول، حيث إن ورم القدمين عرض لا يستهان به، مشيرًا إلى أن تورم القدم الواحدة قد يشير إلى الإصابة بجلطة دموية، وليس وجود مشكلة لمرض مزمن فقط.



الكونسلتو الطبي