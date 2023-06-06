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الثلاثاء، 06-06-2023 04:07 م

نموذج رياضي يكشف اختلال توازن الجلوكوز مبكراً

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الوكيل الإخباري- قال باحثون في جامعة أونتاريو للعلوم بكندا إن 20% من الذين يعتبرون "أصحّاء" طبياً قد يكون لديهم نسبة جلوكوز مشابهة للمصابين بحالة مقدمات السكري.

للوصول إلى هذه النتيجة، طوّر فريق البحث نموذجاً رياضياً يستخدم بيانات أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة CGMs لكشف هذه الحالة التي تُعرف باسم (اختلال توازن الجلوكوز)، وفقاً لموقع "مديكال نيوز توداي".

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وقالت الكتورة جيسي كوفمان الباحثة الرئيسية في الدراسة: "بالنسبة للمصابين بالسكري، يمكن أن ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم وتنخفض بمنحنيات شديدة الانحدار".


وأضافت "وجدنا نمطاً مشابهاً لدى حالة اختلال توازن الجلوكوز، على الرغم من أن هذا النمط كان أشبه بموجات أكثر من كونه قمماً ومنحدرات دراماتيكية، لكن التدخل المبكر في هذه الفئة من السكان يحد من احتمال تطور السكري".


واستخدم الباحثون نموذجاً رياضياً جديداً، تم تطبيقه على 384 شخصاً وتزويدهم بأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة CGM.


وارتدى المشاركون الجهاز لمدة أسبوعين وتم تقييمهم من قبل الطبيب. ثم طبّق الباحثون بعد ذلك نموذجهم الرياضي على البيانات التي تم جمعها من أجهزة مراقبة الجلوكوز.


وكشفت النتائج أن واحداً من كل 5 مشاركين أصحاء وفق التقييم الطبي يعاني من خلل في توازن الجلوكوز لم يتم رصده طبياً.


وقالت النتائج: "تعتبر طريقة التحليل الجديدة هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في الوقاية من مرض السكري وإدارته".

 

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