هل يوجد علاج لتضخم اللحمية غير الجراحة؟

الوكيل الإخباري - اللحمية هي "الغدد الليمفاوية" وهي عبارة عن غدد موجودة خلف الأنف في سقف الفم أعلى الحلق، وهي جزء لا يتجزأ من جهاز المناعة، وتعمل على حماية الجسم من الجراثيم والسموم والفيروسات حتى لا يطرأ المرض على الأشخاص، وفي حال تضخمها فهذا يدل على أنها نشطة وتحمي الجسم.

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وفي أغلب الحالات يلجأ الأطباء إلى استئصال اللحمية، وهذا من أجل العلاج، لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، هل يوجد علاج آخر لتضخم اللحمية غير التدخل الجراحة؟



التدخل الجراحي لعلاج اللحمية

أكد الدكتور أحمد حسن خشبة، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أنه لا يوجد علاج لتضخم اللحمية سوى التدخل الجراحي، وهذا عند تكرار الإصابات بتضخمها، خاصة عندما يسفر عنها شخير، أو صعوبة في التنفس.



أسباب التهاب لحمية الأنف

وأوضح استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن أسباب التهاب اللحمية خلف الأنف، هي كثرة تعرض الأنف للاتهاب، بالإضافة إلى العامل الوراثي، فالتاريخ العائلي له دور في الإصابة بالتهاب اللحمية.



أعراض التهاب اللحمية

وأوضح أن أعراض التهاب اللحمية تتمثل فيما يلي:

1- سيلان الأنف بشكل مستمر.

2- قد يصل الأمر لنزيف الأنف.

3- الشخير.

4- الخنف.

5- الصداع.

6- انتفاخ حول العين.

7- التهاب الحنجرة.

8- صعوبة النوم بسبب مشكلات التنفس.

9- صعوبة بلع الطعام.

الكونسلتو