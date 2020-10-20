الثلاثاء 20-10-2020
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الثلاثاء، 20-10-2020 02:50 م

وجبات خفيفة غير ضارة قبل النوم

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الوكيل الاخباري - كشف طبيب روسي متخصص عن المنتجات التي يمكن تناولها قبل النوم دون الإضرار بالصحة.

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وقال: "لا يجب أن تأكل قبل النوم إلا إذا كنت تعاني من آلام في المعدة وتدرك أن مثل هذا الألم المؤلم يمكن أن يسبب التهاب المعدة".


وللحصول على وجبة خفيفة صحية يجب أن يكون لديك دائمًا الخضروات في الثلاجة مثل: الخس والكرفس والسبانخ كما يسمح بالجزر والتفاح والتمر المجفف بكميات صغيرة.


من الأفضل أن تتناول الطعام مع شرب القليل من الماء والشاي العشبي المهدئ كما لا ينصح بشرب الحليب، ونصح الطبيب بعدم تناول اللحوم والحلويات بسبب غنائه بالكربوهيدرات وصعوبة هضمه.

 

شاشة نيوز

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