الجمعة 10-09-2021
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الجمعة، 10-09-2021 09:31 ص

وصفة سهلة للوقاية من خشونة الركبة

ركبه


الوكيل الإخباري - قدَّم استشاري مصري في علاج آلام المفاصل والعمود الفقري وصفة سهلة للوقاية من خشونة الركبة.

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وقال الدكتور سامي قنديل، خلال لقائه أمس في قناة «صدى البلد»، إن الركبة تحتاج إلى اهتمام من الفرد على مدار سنوات العمر، مؤكداً ضرورة تغيير أسلوب الحياة إلى الأفضل للمحافظة على سلامة الركبة.


ونصح قنديل من يعانون خشونة الركبة بالمحافظة على الوزن وإجراء تحاليل وظائف كلى وكبد بصورة دورية، محذراً من الانتظار حتى تتفاقم الأحوال وتحتاج إلى التدخل الجراحي بالمنظار والدخول في متاهات.


وأوضح أن الاهتمام بصحة الركبة وجودتها يزداد مع تقدم العمر، لافتاً إلى الأثر الكبير الذي تؤديه زيادة الوزن في خشونة الركبة وآلام المفاصل عموماً.


وأضاف أن الإصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم تجعل الفرد عرضة للإصابة بخشونة الركبة.


وذكر أن تآكل الغضروف واختفاء السائل الزلالي يؤديان إلى ظهور طبقة خشنة على الركبة تزيد الشعور بالألم.

 

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