يخلصك من الاكتئاب والألم.. تعرف على فوائد التنويم المغناطيسي

الوكيل الإخباري - على الرغم من أن التنويم المغناطيسي كان قد مر بحقب زمنية أثار فيها الكثير من الجدل، فإن معظم الأطباء يتفقون اليوم على أنه عملية حقيقية للغاية، يمكن استخدامها كجزء من الخطط العلاجية لإدارة مجموعة من الأمراض والمشكلات الصحية والتعافي منها.

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وقد يظن البعض أن التنويم المغناطيسي نوع من غسل الدماغ، وهذا الاعتقاد ليس صحيحاً، لأن مقدم الرعاية المشرف على التنويم لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يجعل المريض يفعل أشياء محرجة أو لا يريدها.

علاوة على ذلك، العلاج بالتنويم المغناطيسي لا يشبه أبداً ما نراه في دور السينما أو العروض المسرحية أو البرامج التلفزيونية، ولا وجود أبداً لساعة الجيب التي تتأرجح يمنة ويسرة على وقع قرقعة صوت مقدم الرعاية.

التنويم المغناطيسي، الذي يقوم به مقدم الرعاية المتدرب والمختص هو إجراء آمن، ومع ذلك قد لا يكون مناسباً للمصابين ببعض الأمراض العقلية، مثل: الفصام، والهلوسة. وقد يقرر شخص ما الدخول في تجربة التنويم المغناطيسي، للمساعدة في إدارة بعض الحالات، مثل الألم المزمن، أو لتخفيف الألم والقلق الناجمين عن بعض الإجراءات الطبية، مثل: الجراحة أو الولادة. ويساعد التنويم المغناطيسي على:



- السيطرة على الألم أثناء إجراء بعض المداخلات على الأسنان.

- علاج الآلام المزمنة المصاحبة لبعض الأمراض، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

- علاج وتخفيف آلام الولادة.

- الحد من التقيؤات والغثيان لدى مرضى السرطان، الذين خضعوا للعلاج الكيميائي.

- الحد من أعراض الخرف.

- إدارة بعض أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

- القضاء على بعض الأمراض الجلدية المزمنة، مثل: الصدفية.

- تخفيف وطأة الأعراض المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي.

- المساعدة في الإقلاع عن التدخين، وإنقاص الوزن، والتغلب على التبول في الفراش.

- علاج بعض حالات الأرق والقلق والرهاب الاجتماعي.

- علاج بعض اضطرابات الأكل مثل الشراهة في تناول الطعام.

زهرة الخليج

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