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الخميس، 27-06-2024 03:16 م

"يعاني منه الملايين".. الكشف عن أكبر عامل خطر للإصابة بالخرف

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الوكيل الإخباري- يشير باحثو جامعة كوليدج لندن (UCL) إلى أن ارتفاع ضغط الدم المستمر قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

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يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الشرايين والقلب، مما قد يؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية.


وكشفت الدراسة أن عوامل خطر الإصابة بالخرف المرتبطة بصحة القلب قد زادت مع مرور الوقت مقارنة بعوامل أخرى.


وقام فريق البحث بتحليل 27 دراسة بحثية شملت أشخاصا يعانون من الخرف في جميع أنحاء العالم بين عامي 1947 و2015.


ووجد الفريق أن مستويات السمنة والسكري قد زادت مع مرور الوقت وزادت مساهمتها في زيادة خطر الإصابة بالخرف، في حين أن قلة التعليم والتدخين أصبحتا أقل شيوعًا على مر السنين وارتبطتا بانخفاض معدلات الخرف.


وأظهرت المراجعة أن "ارتفاع ضغط الدم" هو أكبر عامل خطر للإصابة بالخرف.


قالت ناهيد مقدم، المعدة الرئيسية من قسم الطب النفسي في UCL: "ربما تكون عوامل الخطر القلبية الوعائية قد ساهمت بشكل أكبر في خطر الإصابة بالخرف مع مرور الوقت، لذا ينبغي تقديم المزيد من الإجراءات الموجهة للوقاية من الخرف في المستقبل".


وأضافت: "تظهر نتائجنا أن مستويات التعليم زادت مع مرور الوقت في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، مما يعني أنها أصبحت عامل خطر أقل أهمية للإصابة بالخرف. وفي الوقت نفسه، انخفضت مستويات التدخين في أوروبا والولايات المتحدة".


وأوصت الدراسة بأنه يجب على الحكومات التفكير في تنفيذ خطط مثل سياسات التعليم العالمية وفرض قيود على التدخين.


الجدير بالذكر أن 50 مليون شخص حول العالم يعيشون حاليًا مع الخرف، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات ليصل إلى 152 مليون شخص بحلول عام 2050، وفقًا لأبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة.


نُشرت الدراسة في مجلة لانسيت للصحة العامة.

 

RT


 




 

 


 

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