السعايدة يدعو لترشيد استهلاك الكهرباء لضمان الاستقرار

وتضمنت الجولة متابعة أعمال استبدال أحد الكوابل في محطة تحويل بمنطقة العبدلي، حيث نُفذت عمليات الصيانة دون انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين، ما يعكس كفاءة الفرق الفنية وجاهزيتها العالية وسرعة استجابتها.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة اليوم الأربعاء، جدد السعايدة التأكيد على أهمية التزام المشتركين بترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، للمساهمة في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وضمان استقرارها، والحفاظ على جودة واستدامة التزويد.
وأوضح أن المملكة تشهد حالياً مستويات قياسية غير مسبوقة في الأحمال الكهربائية نتيجة موجة الحر، ما يستدعي تضافر الجهود بين المواطنين والجهات المعنية لتفادي أي انقطاعات محتملة.
