السعايدة يدعو لترشيد استهلاك الكهرباء لضمان الاستقرار

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أمس الثلاثاء، غرفة العمليات والتحكم في شركة الكهرباء الأردنية، واطلع خلالها على سير العمل وإجراءات المتابعة الميدانية للشبكة الكهربائية في ظل الارتفاع الكبير للأحمال نتيجة الظروف الجوية الاستثنائية الراهنة. اضافة اعلان





وتضمنت الجولة متابعة أعمال استبدال أحد الكوابل في محطة تحويل بمنطقة العبدلي، حيث نُفذت عمليات الصيانة دون انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين، ما يعكس كفاءة الفرق الفنية وجاهزيتها العالية وسرعة استجابتها.



وبحسب بيان صدر عن الهيئة اليوم الأربعاء، جدد السعايدة التأكيد على أهمية التزام المشتركين بترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، للمساهمة في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وضمان استقرارها، والحفاظ على جودة واستدامة التزويد.



وأوضح أن المملكة تشهد حالياً مستويات قياسية غير مسبوقة في الأحمال الكهربائية نتيجة موجة الحر، ما يستدعي تضافر الجهود بين المواطنين والجهات المعنية لتفادي أي انقطاعات محتملة.