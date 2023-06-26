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الإثنين، 26-06-2023 10:32 ص

10 فئات معرضة للنوبة القلبية

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الوكيل الإخباري- تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره. ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية). ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

الفئات الأكثر عرضة للنوبة القلبية

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 1- كبار السن

يعتبر كبار السن من الفئات المعرضة للإصابة بالنوبة القلبية أكثر من الآخرين، لأن مع تقدم العمر يزداد خطر التعرض لأمراض القلب التاجية عند بلوغ سن 65 عامًا فأكثر.

2- الرجال
يجب على الرجال الاهتمام بإجراء فحوصات على القلب من حينٍ لآخر، لأنهم عرضة للإصابة بالنوبة القلبية في وقت مبكر من الحياة أكثر من النساء.

وعلى الرغم من ارتفاع خطر الوفاة بأمراض القلب بين النساء بعد انقطاع الطمث، ولكن لا تزال فرص الإصابة بالنوبة القلبية لديهن أقل من الرجال.

3- من لديهم تاريخ عائلي للنوبة القلبية
يصبح الأطفال عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية، إذا كانوا مولودين لأبوين سبق لهما التعرض للنوبة القلبية في أي مرحلة من حياتهما.

4- المدخنين
يعد التدخين من العادات اليومية الخاطئة التي تؤدي إلى الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، ويرجع السبب إلى النيكوتين، الذي يتسبب في سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وتكوين الجلطات.

5- مرضى الكوليسترول
يتعين على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا قياس نسبة الكوليسترول بالدم كل 4 أو 6 سنوات، لأن أعراض ارتفاعه بالجسم عادةً ما تكون صامتة، وهو من أسباب الإصابة بالنوبة القلبية.

6- مرضى الضغط المرتفع
يشكل ارتفاع ضغط الدم خطرًا كبيرًا على القلب، حيث يؤدي إلى تضخمه وجعله أكثر تيبسًا، لذلك تزداد مخاطر النوبة القلبية والسكتة الدماغية بين المصابين به.

7- قليلو الحركة
من الضروري الحفاظ على نشاط البدني الجسم، لأن قلة الحركة من أسباب الإصابة بأمراض القلب التاجية، لأنها تؤدي إلى ارتفاع السكر وضغط الدم وزيادة الكوليسترول والسمنة.

8- مرضى السمنة
الحفاظ على وزن الجسم أمر لا غنى عنه لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، لأن زيادة دهون الجسم، خاصةً في منطقة الخصر والبطن، تؤدي إلى الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

9- مرضى السكري
يتعين على مرضى السكري السيطرة على مستويات سكر الدم، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وتناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، لأن اضطرابها يجعلهم عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية.

10- مرضى التوتر
كشفت بعض الأبحاث عن وجود علاقة بين زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والشعور الدائم بالتوتر، لأن العادات الخاطئة التي يفعلها الشخص عند التعرض للضغط العصبي، مثل التدخين والإفراط في الطعام، تسبب النوبة القلبية.

 

الكونسلتو الطبي

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