3 اسباب تعمل على ارتفاع السكر صباحاً

الوكيل الإخباري - قد يعاني بعض مرضى السكري من ارتفاع نسبة السكر صباحاً رغم انضباط مستويات السكر في معظم الأوقات، وربما ترجع أسباب ارتفاع السكر في الصباح إلى ظاهرة الفجر، أو تأثير سموجي، وأسباب أخرى عديدة.



أسباب ارتفاع السكر في الصباح



عدم أخذ جرعة كافية من الإنسولين

يعد تناول جرعة إنسولين أقل من الاحتياج الفعلي للشخص أحد أسباب ارتفاع السكر في الصباح قبل الإفطار، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أحد العوامل الآتية:



- أخذ جرعة من الإنسولين طويل المفعول أقل من احتياج الشخص.

- تناول جرعة منخفضة من الإنسولين متوسط المفعول بعد العشاء، مثل إنسولين بروتامين هاغيدورن .

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أخذ الإنسولين طويل المفعول في الصباح

يمكن أن يكون من أسباب ارتفاع السكر في الصباح أخذ الإنسولين طويل المفعول في الصباح، مثل إنسولين ديتمير الذي تتراوح مدة تأثيره من 18 إلى 24 ساعة، لذلك قد يؤدي أخذه صباحاً إلى تلاشي تأثيره أثناء الليل؛ مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم عند الاستيقاظ.



يمكن أن يحدث ذلك أيضاً ولكن بدرجة أقل في حالة تقسيم جرعة إنسولين ديتمير على جرعة في المساء وأخرى صباحاً وقت الإفطار.



تناول وجبة عالية الكربوهيدرات في الليل

تؤثر أنواع الأطعمة التي يتناولها مريض السكري ليلاً قبل النوم على مستوى السكر صباحاً، فمثلاً يعد تناول وجبات عالية الكربوهيدرات أو وجبات خفيفة من الحلويات قبل النوم أحد أسباب ارتفاع السكر في الصباح.



لذلك ينصح بتناول وجبة عشاء تحتوي على البروتين، والدهون الصحية، والألياف، وكذلك معتدلة الكربوهيدرات المعقدة مع تجنب الأطعمة التي ترفع السكر، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء.



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