3 اعراض صباحية تتطلب استشارة الطبيب

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر ، عن أوقات معينة في اليوم، لا يجب النوم فيها، حتى لا تسبب حدوث أزمات في الجسم وتعرضك، لحدوث جلطة، لذا لا يجب تجاهل تلك النصيحة منعًا للتعرض لتلك الأزمة.

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وقال موافي خلال احدى اللقاءات المتلفزة : " إن هناك نوع خطير من الصداع ينتج عنه أورام حميدة داخل جمجمة الرأس، ملفتًا أن هذا يحدث في الساعات المبكرة من الصباح، بالإضافة الشعور بغثيان وزغللة في العينين في هذا الوقت".



ولفت إلى ضرورة التوجه للطبيب على الفور إذا شعرت بتلك الأعراض في الصباح، لأنها تدل على تنبأ بحدوث جلطة.



وأضاف موافي أن من أسوأ حالات ارتفاع ضغط الدم في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ويعتبر وقت حدوث الذبحة الصدرية، ويرجع ذلك إلى أن الدورة الدموية في هذا الوقت في غاية البطء أثناء النوم بالليل ويبدأ الدم في التماسك ويحدث إنغلاق في الشرايين، وبالتالي يرتفع ضغط الدم.



ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة، بضرورة الاستيقاظ لصلاة الفجر والنوم مرة أخرى، لأن المادة التي تنتج عن التجلط، تعود لطبيعتها مرة أخرى وتحمي الجسم من حدوث أي ضرر أو وجود ذبحة الصدرية

مصراوي

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