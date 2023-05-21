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الأحد، 21-05-2023 10:38 ص

3 علامات تظهر في البطن تشير الى مرض خطير في الكبد !

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الوكيل الإخباري- إذا كنت تعاني من أي أعراض غير مبررة للسرطان، يجب عليك طلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن.

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وهناك العديد من عوامل الخطر للإصابة بسرطان الكبد حيث يمكن ربط كل من زيادة الوزن والتدخين بحوالي 20% من حالات سرطان الكبد.


وكما هو الحال مع أي مرض، كلما أسرعت في اكتشاف أعراض سرطان الكبد، كلما أمكنك طلب العلاج بشكل أسرع.

 

ومع ذلك، فإن سرطان الكبد في مراحله الأولى لا تظهر عليه الأعراض في كثير من الأحيان.


ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، هناك ثلاث علامات للمرض يمكن أن تظهر في البطن.

 

- نتوء في الجانب الأيمن من بطنك
- انتفاخ البطن.
- ألم في بطنك.

 

وتقول الجمعية الخيرية: "راجع طبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض".
وأوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة لماذا يمكن أن يؤثر سرطان الكبد على البطن، مدرجا سببين محتملين للتورم.


وتقول: "قد يكون هذا بسبب: أن الكبد يكبر بسبب نمو السرطان، ويسبب تورما في الجانب الأيمن من بطنك. السرطان (أو تليف الكبد) يزيد الضغط في الكبد ما يؤدي إلى عودة الدم إلى الأوعية (الأوردة). وهذا يفرض خروج السوائل من الأوردة إلى البطن (الاستسقاء)".


وتضيف: "الضغط المتزايد في الأوردة يمكن أن يجعلها منتفخة بحيث يمكن رؤيتها تحت سطح بطنك. ويمكن أن يحدث الاستسقاء أيضا عندما لا ينتج الكبد ما يكفي من بروتين الدم (الألبومين)".


ويقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة "Cancer Research UK": "قد يتسبب انتفاخ البطن في الشعور بعدم الراحة أو الألم، وفقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة. ويمكن أن يسبب تضخم الكبد ألما في كتفك الأيمن. وهذا لأن الكبد المتضخم يحفز الأعصاب التي تتصل بأعصاب الكتف. وهذا ما يسمى بالألم المشار إليه".


ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الكبد ما يلي:
- فقدان الوزن.
- اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).
- الشعور بالمرض.
- فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة.
- ألم في كتفك الأيمن.

 

روسيا اليوم

 

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